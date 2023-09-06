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    В Краснодаре мать утопила в ванне 2-летнюю дочь и сама сообщила об этом

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    СК РФ

    Правоохранители Краснодара расследуют убийство маленькой девочки. Ее утопила в ванне собственная мать.

    По данным следствия, 35-летняя женщина проживала со своей 2-летней дочкой в съемной квартире на Тепличной улице в Краснодаре. Днем 5 сентября они были дома одни, и в какой-то момент женщина, воспользовавшись беспомощным состоянием девочки, окунула ее в ванну с водой и держала так, пока та не перестала подавать признаки жизни, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

    О случившемся женщина сама сообщила в экстренные службы. В отношении нее возбудили уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Саму женщину доставили к следователю.

    По делу назначен полный комплекс судебных экспертиз. Глава регионального следственного управления дал указание провести психолого-психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемой.

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