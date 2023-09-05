Минобороны РФ: над Белгородской областью сбит беспилотник

Министерство обороны РФ заявило о пресечении очередной попытки атаковать территорию России с помощью БПЛА.
Как сообщает вечером 5 сентября официальный телеграм-канал военного ведомства, «около 21:00 мск дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».
Чуть ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела села Козинка Грайворонского городского округа. Там повреждены 11 частных домов, погиб мужчина, женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения.