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    Минобороны РФ: над Белгородской областью сбит беспилотник

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    Министерство обороны РФ заявило о пресечении очередной попытки атаковать территорию России с помощью БПЛА.

    Как сообщает вечером 5 сентября официальный телеграм-канал военного ведомства, «около 21:00 мск дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

    Чуть ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела села Козинка Грайворонского городского округа. Там повреждены 11 частных домов, погиб мужчина, женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения.

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    Белгородская областьОбстрелСбили беспилотник
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