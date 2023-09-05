В Петербурге задержали таксиста, решившего взять с пассажирки оплату натурой

В Петербурге задержали водителя такси, подозреваемого в насилии над пассажиркой в Невском районе. Прикорнувшую на заднем сиденье девушку он перенес вперед и запер двери.
В ходе следственных действий правоохранители задержали по подозрению в совершении насильственные действий сексуального характера 27-летнего гражданина Узбекистана, сообщает 5 сентября пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
По данным следствия, в ночь на 4 сентября подозреваемый, находясь в припаркованном на улице Бабушкина автомобиле, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 18-летней девушки. По словам потерпевшей, ближе к полуночи она заказала такси, чтобы доехать домой. Девушка села на заднее сиденье приехавшего Hyundai Solaris и заснула по дороге, а проснулась уже на переднем сиденье запертой машины с распускающим руки водителем. Выбраться из машины ей удалось лишь через два часа, после чего обратилась в экстренные службы и за медицинской помощью.
Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Подозреваемого также проверят на возможное совершение других аналогичных преступлений.