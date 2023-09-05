В Петербурге задержали таксиста, решившего взять с пассажирки оплату натурой

В Петербурге задержали водителя такси, подозреваемого в насилии над пассажиркой в Невском районе. Прикорнувшую на заднем сиденье девушку он перенес вперед и запер двери.



В ходе следственных действий правоохранители задержали по подозрению в совершении насильственные действий сексуального характера 27-летнего гражданина Узбекистана, сообщает 5 сентября пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении ему обвинения.