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    В Петербурге задержали таксиста, решившего взять с пассажирки оплату натурой

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    2 комментария

    В Петербурге задержали водителя такси, подозреваемого в насилии над пассажиркой в Невском районе. Прикорнувшую на заднем сиденье девушку он перенес вперед и запер двери.

    В ходе следственных действий правоохранители задержали по подозрению в совершении насильственные действий сексуального характера 27-летнего гражданина Узбекистана, сообщает 5 сентября пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

    По данным следствия, в ночь на 4 сентября подозреваемый, находясь в припаркованном на улице Бабушкина автомобиле, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 18-летней девушки. По словам потерпевшей, ближе к полуночи она заказала такси, чтобы доехать домой. Девушка села на заднее сиденье приехавшего Hyundai Solaris и заснула по дороге, а проснулась уже на переднем сиденье запертой машины с распускающим руки водителем. Выбраться из машины ей удалось лишь через два часа, после чего обратилась в экстренные службы и за медицинской помощью.

    Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Подозреваемого также проверят на возможное совершение других аналогичных преступлений.

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    Комментарии 2

    Гость05 Сен 2023 в 19:05
    Девушек ничто не учит
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