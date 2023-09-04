В Петербурге водитель такси решил взять оплату натурой. Заднее сиденье пассажирку не спасло

Поездка в такси закончилась в больнице для юной жительницы Невского района Петербурга. Она благоразумно не садилась на переднее сиденье, но под конец путешествия всё равно очутилась рядом с водителем.



В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 18-летняя петербурженка обратилась ранним утром 4 сентября, стало известно «Фонтанке». Помощь потребовалась после близости, которой добивался водитель такси.



О пациентке, рассказавшей о попытке изнасилования, полицейских проинформировали телефонограммой. Впрочем, позвонить в единую службу «112» успела и сама пострадавшая.

