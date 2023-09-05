Пьяный гопник напал на третьеклассника с ножом на юге Петербурга. Он требовал денег

Третьеклассник, гулявший во дворе дома в Московском районе, стал жертвой уличного налета.



Незнакомец потребовал денег у восьмилетнего накануне около двух дня на детской площадке у дома 29, корпус 7, по проспекту Космонавтов, стало известно «Фонтанке» 5 сентября. В качестве аргумента взрослый пригрозил ножом. Мальчик сбежал и пожаловался маме. Та вызвала полицию.



Поджидавшего очередную жертву мужчину наряд задержал все в том же дворе. Его доставили в отдел, где составили для начала протокол о «мелком хулиганстве». Выяснилось, что нетрезвый задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по делу о нанесении смертельных травм.

