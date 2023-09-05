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    Пьяный гопник напал на третьеклассника с ножом на юге Петербурга. Он требовал денег

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    7 комментариев

    Третьеклассник, гулявший во дворе дома в Московском районе, стал жертвой уличного налета.

    Незнакомец потребовал денег у восьмилетнего накануне около двух дня на детской площадке у дома 29, корпус 7, по проспекту Космонавтов, стало известно «Фонтанке» 5 сентября. В качестве аргумента взрослый пригрозил ножом. Мальчик сбежал и пожаловался маме. Та вызвала полицию.

    Поджидавшего очередную жертву мужчину наряд задержал все в том же дворе. Его доставили в отдел, где составили для начала протокол о «мелком хулиганстве». Выяснилось, что нетрезвый задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по делу о нанесении смертельных травм.

    Нож у него изъяли.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 7

    Гость05 Сен 2023 в 09:51
    Таких везде
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