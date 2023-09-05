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    «Диндин — целый мир». Мама-панда моет своего крохотного розового ребёнка

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    Трогательные кадры публикует утром 5 сентября директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Панда Диндин, которая недавно первый раз в жизни стала мамой, бережно вылизывает своего детёныша. Это не просто мило, а ещё и очень полезно.

    /t.me/svetlanaakulova1

    «Такое вылизывание очищает кожу и увлажняет, убирает все лишнее и предотвращает пересыхание. Также помогает правильной работе кишечника, в числе прочего — чтобы малыш мог регулярно ходить в туалет», — пишет Светлана Акулова.

    К тому же малышу очень приятно, когда мама вылизывает его. Диндин сейчас для него целый мир, и она делает всё, чтобы он был счастливым.

    Панды Жуи и Диндин, приехавшие в Московский зоопарк из Китая, впервые стали родителями. Детеныш появился на свет в конце августа. Это уникальное и знаковое событие как для России, так и для мирового природоохранного сообщества. «Фонтанка» показывала, как молодую маму кормят с тарелочки, потому что она предпочитает не двигаться с места и почти не меняет позу.

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