«Диндин — целый мир». Мама-панда моет своего крохотного розового ребёнка

Трогательные кадры публикует утром 5 сентября директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Панда Диндин, которая недавно первый раз в жизни стала мамой, бережно вылизывает своего детёныша. Это не просто мило, а ещё и очень полезно.

«Такое вылизывание очищает кожу и увлажняет, убирает все лишнее и предотвращает пересыхание. Также помогает правильной работе кишечника, в числе прочего — чтобы малыш мог регулярно ходить в туалет», — пишет Светлана Акулова.



К тому же малышу очень приятно, когда мама вылизывает его. Диндин сейчас для него целый мир, и она делает всё, чтобы он был счастливым.

