В Петербурге вынесли приговор по делу китайской «Триады». Лидер получил 5 лет

Санкт-Петербургский городской суд конвертировал в реальные сроки вымогательства и похищения, которые вменяли китайской ОПГ. В городе на Неве они зарабатывали на туристах-земляках.

Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов, 4 сентября приговоры выслушали шестеро, в том числе Лю Цзюнь, в котором видят лидера. Обвинение и суд установили, что группировку он создал летом 2020 года и занимался не только организационными вопросами, но и сам принимал активное участие в преступлениях.

Потерпевшими признаны его земляки, общий ущерб превысил 2 миллиона рублей.



По части эпизодов все фигуранты оправданы, за ними признано право на реабилитацию. В частности, не устояло обвинение в разбое, который вменяли пятерым участникам, и незаконном лишении свободы — этот эпизод, судя по картотеке суда, был у двоих.



Несмотря на частичное оправдание, реальные сроки от 2 до 5 лет назначили всем. Дольше всех в колонии строгого режима предстоит провести лидеру. Меньше всего получил Чжан Юэ. Свои два года он уже отсидел — ему зачтено время под стражей, наказание считается отбытым.

