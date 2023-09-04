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    В Петербурге вынесли приговор по делу китайской «Триады». Лидер получил 5 лет

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    Санкт-Петербургский городской суд конвертировал в реальные сроки вымогательства и похищения, которые вменяли китайской ОПГ. В городе на Неве они зарабатывали на туристах-земляках.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов, 4 сентября приговоры выслушали шестеро, в том числе Лю Цзюнь, в котором видят лидера. Обвинение и суд установили, что группировку он создал летом 2020 года и занимался не только организационными вопросами, но и сам принимал активное участие в преступлениях.

    Потерпевшими признаны его земляки, общий ущерб превысил 2 миллиона рублей.

    По части эпизодов все фигуранты оправданы, за ними признано право на реабилитацию. В частности, не устояло обвинение в разбое, который вменяли пятерым участникам, и незаконном лишении свободы — этот эпизод, судя по картотеке суда, был у двоих.

    Несмотря на частичное оправдание, реальные сроки от 2 до 5 лет назначили всем. Дольше всех в колонии строгого режима предстоит провести лидеру. Меньше всего получил Чжан Юэ. Свои два года он уже отсидел — ему зачтено время под стражей, наказание считается отбытым.

    Граждане Китая были задержаны в январе 2021 года. Среди них был и Ван Хуэй — адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака. Он пошёл на сделку со следствием и в июне прошлого года получил условный срок.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Дело его подельников суд начал слушать месяцем позже. Вину они признали частично.

    Собеседники «Фонтанки» в уголовном розыске отмечали, что фактически это первое дело, когда удалось убедить китайцев дать показания на тех, кого у себя дома они давно называют «Триадой».

    В полицейском главке тогда сообщали, что иностранцы попались после нападения на студентов-земляков. Из молодых людей выбивали деньги под предлогом недополученной прибыли. Кто-то из студентов якобы намеренно провёл своего соотечественника, приехавшего в Петербург, по более дешёвым местам, чем те, куда приглашали туристов фигуранты. Они, по данным полиции, зарабатывали на организации приёма гостей из Китая и провозе их по определённым точкам торговли и общепита.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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