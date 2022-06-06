В Петербурге участнику китайской Триады дали условный срок, он пошел на сделку

Установлено, что летом 2020 года гражданин Китая создал на территории Петербурга организованную преступную группу для похищения людей, разбоя и вымогательств. Для этого земляки использовали бейсбольные биты, наручники, разные машины и помещение на Кораблестроителей. Вечером 19 октября они заманили соотечественника на встречу, напали, насильно усадили в машину и били, после чего похитили у потерпевшего куртку за 23 тысячи рублей, в карманах которой лежали iPhone X 64 ГБ, 80 тысяч рублей и банковская карта.

Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении Хуэя Вана, его признали виновным в вымогательстве. Об этом 6 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Соучастники били потерпевшего бейсбольной битой, удерживали за шею, ограничивая свободу передвижения и силой удерживали потерпевшего в машине. Также соучастники применяли насилие к прибывшим на место преступления друзьям потерпевшего», — сообщает пресс-служба судов.



Товарищей тоже запихнули в машину, избивали битами, руками и ногами, требовали 100 тысяч китайских юаней (1 163 980 рублей). В конце концов их привезли к ресторану «Небесный Фуд Город», где удерживали до приезда полиции.



Ван Хуэй являлся адвокатом Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака. Он якобы должен был поддерживать требования о передаче денег за вознаграждение. На суде Хуэй вину признал и раскаялся, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

