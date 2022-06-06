В Петербурге участнику китайской Триады дали условный срок, он пошел на сделку

Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении Хуэя Вана, его признали виновным в вымогательстве. Об этом 6 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Установлено, что летом 2020 года гражданин Китая создал на территории Петербурга организованную преступную группу для похищения людей, разбоя и вымогательств. Для этого земляки использовали бейсбольные биты, наручники, разные машины и помещение на Кораблестроителей. Вечером 19 октября они заманили соотечественника на встречу, напали, насильно усадили в машину и били, после чего похитили у потерпевшего куртку за 23 тысячи рублей, в карманах которой лежали iPhone X 64 ГБ, 80 тысяч рублей и банковская карта.
«Соучастники били потерпевшего бейсбольной битой, удерживали за шею, ограничивая свободу передвижения и силой удерживали потерпевшего в машине. Также соучастники применяли насилие к прибывшим на место преступления друзьям потерпевшего», — сообщает пресс-служба судов.
Товарищей тоже запихнули в машину, избивали битами, руками и ногами, требовали 100 тысяч китайских юаней (1 163 980 рублей). В конце концов их привезли к ресторану «Небесный Фуд Город», где удерживали до приезда полиции.
Ван Хуэй являлся адвокатом Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака. Он якобы должен был поддерживать требования о передаче денег за вознаграждение. На суде Хуэй вину признал и раскаялся, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Гражданские иски признаны судом по праву.
На избрании меры пресечения в январе, Ван Хуэй, к слову, вину не признавал. Первый и единственный иностранный гражданин со статусом адвоката на территории России указал в резюме, что работает на русском языке, однако перед Фемидой не смог объясниться без переводчика.