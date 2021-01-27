В Петербурге избрали меру пресечения всем участникам китайской Триады, ранее задержанным по обвинению в похищении соответственников. Последним в СИЗО на два месяца определили адвоката Балтийской коллегии адвокатов Хуэя Вана, сообщает 27 января объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Предполагается, что Ван с соучастниками совершили разбойное нападение на своего земляка, похитив у него имущество и 163 280 рублей. Затем они поместили в машины бедолагу и подоспевших на подмогу двух товарищей, после чего требовали от них 100 000 китайских юаней. Пустив в ход кулаки, участники китайской Триады похитили у друзей похищенного вещи почти на 79 тысяч рублей. Всех троих отвезли в неустановленный следствием ресторан, но им удалось оттуда сбежать.