В Петербурге избрали меру пресечения всем участникам китайской Триады, ранее задержанным по обвинению в похищении соответственников. Последним в СИЗО на два месяца определили адвоката Балтийской коллегии адвокатов Хуэя Вана, сообщает 27 января объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Предполагается, что Ван с соучастниками совершили разбойное нападение на своего земляка, похитив у него имущество и 163 280 рублей. Затем они поместили в машины бедолагу и подоспевших на подмогу двух товарищей, после чего требовали от них 100 000 китайских юаней. Пустив в ход кулаки, участники китайской Триады похитили у друзей похищенного вещи почти на 79 тысяч рублей. Всех троих отвезли в неустановленный следствием ресторан, но им удалось оттуда сбежать.
Ван вину не признает. Просил у суда домашний арест. Помощь ему оказывали 5 адвокатов и 1 переводчик. При этом Хуэй Ван - первый и единственный иностранный гражданин со статусом адвоката на территории России. Из его резюме следует, что русский является его рабочим языком. Адвокат Ван Хуэй является членом ассоциации юристов России (АЮР). Он был стажером юриста Юрия Новолодского, президента Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Александровича Собчака, вице-президента адвокатской палаты Санкт-Петербурга, государственного советника юстиции.
«Фонтанка» писала об этих иностранцах. Уголовным розыском Петербурга были задержаны первые пятеро из пары десятков граждан КНР. По словам собеседников в угрозыске, «фактически это первое дело, когда удалось убедить китайцев дать показания на тех, кого у себя дома они давно называют Триадой».