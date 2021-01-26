Уголовным розыском Петербурга задержаны первые пятеро из пары десятков граждан КНР. Они не похожи на соплеменников — все на дорогих машинах, в брендовой одежде. Им вменяется не просто похищение соотечественников. Их подозревают в системном вымогательстве с родных торговцев. Среди них есть и дипломированный советник-адвокат.

По информации «Фонтанки», к обеду 26 января оперативники Управления уголовного розыска Петербурга уже собрали в кабинеты Следственного комитета города пятерых граждан КНР. Вряд ли их имена что-то скажут читателю, но для любопытства можно и назвать: Лю, Фэн, Ван, У, Чжан. Наряднее смотрится их автопарк. Приводим модели в порядке только что приведенных имен: BMW X7, Toyota Land Cruiser Prado, Land Rover, Mercedes, Infiniti. Все они — выпускники петербургских вузов, которые просто не поспешили реализовать свои знания на родине. Один же из них, а если точнее — Ван Хуэй, является с конца 2019 года адвокатом Балтийской коллегии адвокатов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт Петербургу и Ленобласти, ему предъявлено обвинение по статьям «Похищение человека» и «Разбой». По версии следствия, адвокат и четверо его подельников 19 октября 2020 года около одного из домов по Наличной улице напали на троих соотечественников, жестоко избили их руками и ногами. Выбить удалось вещи и деньги на сумму 163 тыс. рублей, а позже ещё около 125 тыс. рублей. Людей они затолкали в машину и «доставили в неустановленное место, где продолжили избиение, требуя не менее 1 млн 163 тыс. рублей». Избитым и ограбленным гражданам Китая в тот же день удалось скрыться от похитителей.

По словам наших собеседников в уголовном розыске, «фактически это первое дело, когда удалось убедить китайцев дать показания на тех, кого у себя дома они давно называют Триадой».