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В Петербурге нашли китайскую Триаду. Но похищают и получают дань только со своих

Уголовным розыском Петербурга задержаны первые пятеро из пары десятков граждан КНР. Они не похожи на соплеменников — все на дорогих машинах, в брендовой одежде. Им вменяется не просто похищение соотечественников. Их подозревают в системном вымогательстве с родных торговцев. Среди них есть и дипломированный советник-адвокат.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По информации «Фонтанки», к обеду 26 января оперативники Управления уголовного розыска Петербурга уже собрали в кабинеты Следственного комитета города пятерых граждан КНР. Вряд ли их имена что-то скажут читателю, но для любопытства можно и назвать: Лю, Фэн, Ван, У, Чжан. Наряднее смотрится их автопарк. Приводим модели в порядке только что приведенных имен: BMW X7, Toyota Land Cruiser Prado, Land Rover, Mercedes, Infiniti. Все они — выпускники петербургских вузов, которые просто не поспешили реализовать свои знания на родине. Один же из них, а если точнее — Ван Хуэй, является с конца 2019 года адвокатом Балтийской коллегии адвокатов.

Фото: скриншот vk.com
Фото: скриншот vk.com

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт Петербургу и Ленобласти, ему предъявлено обвинение по статьям «Похищение человека» и «Разбой». По версии следствия, адвокат и четверо его подельников 19 октября 2020 года около одного из домов по Наличной улице напали на троих соотечественников, жестоко избили их руками и ногами. Выбить удалось вещи и деньги на сумму 163 тыс. рублей, а позже ещё около 125 тыс. рублей. Людей они затолкали в машину и «доставили в неустановленное место, где продолжили избиение, требуя не менее 1 млн 163 тыс. рублей». Избитым и ограбленным гражданам Китая в тот же день удалось скрыться от похитителей.

По словам наших собеседников в уголовном розыске, «фактически это первое дело, когда удалось убедить китайцев дать показания на тех, кого у себя дома они давно называют Триадой».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

260741301
C Поднебесной не боятся наши власти поругаться? У них там все три ада у власти.
Редиска Здесь
"Они не похожи на соплеменников"
В Китае культура, наука и технологии появились по крайней мере на тысячу лет раньше, чем в России. Если китайцы - племенной народ, то кто же тогда россияне?
ost-21
Почему только сейчас нашли? Они давно уже управляют и туристическим бизнесом и торговлей.
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