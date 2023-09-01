15 телесериалов сентября: от «Крутой перемены» с Никитой Ефремовым до новых «Папиных дочек» — выбор «Фонтанки»

Фото: кадр из сериала «Утреннеешоу» / «The Morning Show» Поделиться Поделиться





Скажем прямо: голливудская забастовка актёров и сценаристов начала давать о себе знать — многие новые телесериалы отложены на начало следующего года. Поэтому в сентябре из существенного зарубежного — лишь новый сезон «Утреннего шоу», финальные серии «Сексуального просвещения», приквел «Джона Уика» и спин-офф «Пацанов». Зато не подкачал отечественный сериальный конвейер: нас ждет продолжение «Жизни по вызову», «Трепачи», «Бедные Абрамовичи» и даже возвращение «Папиных дочек».



«Жизнь по вызову»

Авантюрная драма с Павлом Прилучным

Где/когда: KION — с 1 сентября 2023

В первый день осени в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера второго сезона авантюрной эротической драмы о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову». Напомним, в основе телепроекта — реальные истории девушек, втянутых в нелегальный бизнес. Этот сериал — не просто изображение мира эскорта, но и попытка дать ответы, по каким причинам разные люди продолжают оставаться в этом бизнесе.

Второй сезон расскажет истории людей, которые вышли из эскорта, но не могут распрощаться с ним раз и навсегда. Также в новых сериях «Жизни по вызову», как обещают создатели, мы увидим жестокую историю о том, как легко в погоне за справедливым возмездием растерять принципы и остатки человечности — качества, за которое всё же цепляется спорный персонаж Павла Прилучного.



В сериале по-прежнему много натуралистичных сцен, снятых в гипертрофированно гламурном антураже мира эскорта, обнажённых тел, крутых сюжетных поворотов и острых ситуаций. К своим ролям, помимо Павла Прилучного, вернутся Лиза Моряк, Владимир Сычев, Никита Кологривый, Василина Юсковец, Наталья Рудова, а новых персонажей сыграют Ольга Смирнова, Анна Глаубэ, Нино Нинидзе и популярная российская танцовщица Ульяна Пылаева.



Фото: кадр из сериала «Жизнь по вызову» Поделиться Поделиться





«Крутая перемена»

Школьная драмеди с Никитой Ефремовым

Где/когда: START — с 1 сентября 2023

Первое сентября — не только начало осени, но и День знаний. И видеосервис START запускает новый телесериал с Никитой Ефремовым — «Крутая перемена». Проект Карена Оганесяна рассказывает об Андрее, потомственном учителе, который вынужден вернуться из столицы в родной город, когда его бизнес разорился. Днём главный герой учит непростых подростков в школе, где его руководителем неожиданно становится бывшая возлюбленная (её играет Ольга Медынич), а вечером преподаёт русскую классику заключённым, среди которых его отец.



Кстати, Ефремов и Медынич не случайно оказались вместе в сериале «Крутая перемена» — их роли фактически прописывались специально под актёров. Кинообозреватели называют «Крутую перемену» — одной из самых многообещающих сериальных новинок осени!



Автор: youtube.com/START

«Колесо времени» / «The Wheel of Time» Фэнтези о поисках Дракона

Где/когда: Amazon Prime Video — с 1 сентября 2023

Из забугорных телепроектов 1 сентября порадует возвращение фэнтези-сериала — «Колесо времени», экранизации одноимённого литературного цикла Роберта Джордана. Напомним, что сюжет строится вокруг бесстрашной Морейн из организации «Айз Седай» и её стража по имени Лан. Они ищут реинкарнацию Дракона, который, согласно предсказаниям, либо спасёт мир от изначального зла, известного как Тёмный, либо разрушит его.



В основу сценария новых серий «Колеса времени» легла вторая книга цикла «Великая охота», в которой персонажей магической вселенной ждёт новое столкновение с Тёмным. Динамичные волшебные битвы, зловещие чудовища и междоусобные распри — всё, как мы любим. В главных ролях, по-прежнему, Розамунд Пайк, Дэниэл Хенни, Зои Роббинс, Джоша Страдовски и другие.



Фото: кадр из сериала «Колесо времени » / «The Wheel of Time» Поделиться Поделиться





«Подменыш» / «The Changeling»

Городской фэнтези-хоррор про странную семью

Где/когда: Apple TV+ — с 8 сентября 2023

Не успел на стриминге Apple TV+ отгреметь семейный ужастик «Дом с прислугой» от продюсера М. Найта Шьямалана, как VOD-платформа запускает новый подобный телепроект. В начале сентября стартует мини-сериал «Подменыш», снятый по мотивам одноимённого бестселлера американского писателя Виктора Лаваля.

Сюжет в двух словах описать проблематично: есть некая семья, в которой мамаша отчаянно чудит, всё это происходит в сюрреалистичном Нью-Йорке, и вот отец семейства отправляется на поиски своего сына и странной жены по улицам, полным опасности. Вообще, создатели экранизации сами описывают свой сериал как «сказка для родителей в упаковке одиссеи по Нью-Йорку, которого вы никогда не знали».



За сценарий 8-серийной драмы отвечала Келли Марсел («50 оттенков серого», трилогия «Веном»), которая сотворила искреннее романтическое путешествие навстречу неизвестности, а не стандартный готический хоррор про родителей и младенца. Режиссёром некоторых серий выступила Мелина Матсукас, снявшая криминальную инди-драму «Квин и Слим». В главных ролях в «Подменыше»: Лакит Стэнфилд, Кларк Бако, а также Адина Портер, Алексис Лодер и Сэм Херинг, фронтмен синти-поп-группы «Future Islands», решивший начать актёрскую карьеру и дебютировавший в этом телесериале.



Автор: youtube.com/AppleTV

«Рой» / «The Swarm» Интернациональный эко-триллер о зле в океане

Где/когда: The CW — с 12 сентября 2023

В сентябре состоится американский релиз нашумевшего европейского телесериала под названием «Рой». Его премьера состоялась ещё в феврале в рамках секции Berlinale Series на МКФ в Берлине, затем весной его показали крупнейшие европейские телеканалы и стрим-сервисы, ибо это крупнобюджетный международный телепроект, снятый в Италии и Бельгии на немецкие деньги. И вот осенью «Рой» добрался до Штатов и всего остального мира.

Сюжет основан на одноимённом научно-фантастическом романе-бестселлере немецкого писателя Франка Шетцинга 2004 года. 40 миллионов евро потратили, чтобы рассказать историю о том, как в мировом океане происходит череда странных и необъяснимых явлений, которые приводят к глобальным катастрофам. Профессор морской биологии Сигур Йохансон, молекулярный биолог Сесиль Рош, исследователь китов Леон Анавак и другие выдающиеся специалисты пытаются объяснить природу катаклизмов. Вскоре становится ясно, что виной всему таинственная разумная жизнь, обитающая в глубинах Северного Ледовитого океана.



В главных ролях: Сесиль де Франс, Александр Карим, Леони Бенеш, Джошуа Оджик и Барбара Зукова.



Автор: youtube.com/berlinale

«Утреннее шоу» / «The Morning Show» Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун показывают всю правду о ТВ

Где/когда: Apple TV+ — с 13 сентября 2023

В середине сентября нас ждёт возвращение с третьим сезоном одного из лучших телесериалов о масс-медиа и конкретно о телевидении — «Утреннее шоу». Итак, героини Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, которые заодно выступают и главными продюсерами своего телепроекта, вновь предстанут в бесконечной борьбе за рейтинги, собственную власть и место под софитами перед телекамерами. В новых сериях телеканал UBA подвергается кибератаке, которая раскроет многие секреты и приведёт к финансовому краху телеимперии. «Нам нужен тот, у кого денег больше, чем у Бога», — говорит глава новостного отдела UBA Кори Эллисон. И спасителем выступает персонаж, которого играет приглашённая звезда третьего сезона «Утреннего шоу» — сам Джон Хэмм.



Дженнифер Энистон в недавнем интервью «The Wall Street Journal» чётко обозначила позицию, что создатели сериала в открытую говорят о том, что принято считать навязанной актуальной повесткой: от культуры отмены до участия СМИ, и в особенности телевидения, в политических играх. Сама Энистон, ставшая важным игроком голливудской киноиндустрии, не скрывает, что устала от нескончаемых скандалов с той или иной знаменитостью и их «отменами».

В общем, «Утреннее шоу» обещает поддать жарку в соцповестку, тем более, что с третьего сезона его шоураннером стала Шарлотта Стаудт, известная по работе над сериалом «Карточный домик». Среди новых лиц продолжения — актёры Джон Хэмм, Стивен Фрай, Тиг Нотаро и Николь Бехари. Кстати, будет четвертый сезон!



Автор: youtube.com/AppleTV

«Другая чёрная девушка» / «The Other Black Girl»

Драма о политкорректном соперничестве

Где/когда: Hulu — с 13 сентября 2023

А вот потоковый сервис Hulu в середине сентября покажет экранизацию нашумевшего дебютного романа молодой американской писательницы Закии Далилы Харрис «Другая чёрная девушка», изданного в 2021 году. Он был продан на аукционе «Atria Publishing Group» более чем за 1 миллион долларов.

В центре сюжета детективного драмеди — красавица Нелла Роджерс, которая вот уже два года, как единственная чернокожая девушка в офисе, где трудятся почти исключительно белые люди. Она работает помощником редактора в престижном издательстве «Wagner Books», изо всех сил пытается подняться по карьерной лестнице и стать редактором. Амбиций ей не занимать. И всё же за весь период работы она так по-настоящему и не сближается ни с кем их коллег. Нелла тоскует по кому-то, с кем она могла бы установить ироничный зрительный контакт, после очередного микроагрессивного выпада одного из коллег. И вдруг гламурная Хейзел врывается в офис — вся в локонах и ярких блейзерах! Девушки тут же становятся подругами, но со временем Нелла начинает понимать, что Хейзел не та, за кого себя выдаёт.



Главные роли в телесериале исполнили: Синклер Дэниэл, Эшли Мюррэй, Эрик Маккормак и Беллами Янг.



Автор: youtube.com/hulu

«Дикость» / «Wilderness»

Драма о разборках мужа и жены

Где/когда: Amazon Prime Video — с 15 сентября 2023

И ещё одна телеадаптация популярного романа-бестселлера — на этот раз писательницы Б. И. Джонс под названием «Дикость». В центре сюжета — обычная молодая британская пара Лив и Уилл, которая живёт стандартной сытой жизнью в США. И всё бы ничего, да вот муж берет и изменяет жене, которая тут же узнает об интрижке. Скандалы, дикие яростные ссоры, ругань на весь дом сменяются внешним примирением. Уилл предлагает скрепить узы и взбодрить отношения с помощью путешествия по живописным Национальным паркам США. И, казалось бы, всё уже начинает возвращаться в привычное русло, только вот Лив жаждет одного: мести! Главные роли сыграли Дженна Коулман и Оливер Джексон-Коэн.



Автор: youtube.com/PrimeVideo

«Папины дочки. Новые»

Возвращение того самого ситкома из нулевых

Где/когда: СТС/START — с 18 сентября 2023

Пагубная привычка Голливуда и стримингов воскрешать давно умершие телесериалы добралась и до России — как страшный сон из нулевых возродили и упорно снимают новые серии сразу нескольких некогда успешных телепроектов: «Счастливы вместе» (спустя 10 лет), «Универ» (спустя 13 лет) и вот уже готовы к показу новые «Папины дочки», которые вновь стартуют на СТС спустя 16 лет — 20 получасовых эпизодов!

В продолжении истории проклятие Васнецовых настигает Веника (Филипп Бледный). В очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, оставив мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырёх дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова). Вениамину придётся прожить опыт Васнецова-старшего (Андрей Леонов) и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи.



В сериал вернутся папины дочки из первых сезонов, а ныне видимо папины тётки: Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова), вымахавшая Полина-Пуговица (Екатерина Старшова), Маша (Мирослава Карпович) и Женя (Дарья Мельникова).



Автор: youtube.com/ctctv

«Трепачи»

Комедия про разновозрастных стэндаперов

Где/когда: PREMIER — с 21 сентября 2023

Поклонники популярного вампирского комедийного сериала «Вампиры средней полосы» будут счастливы — Юрий Стоянов и Глеб Калюжный снова вместе, снова рядом — на этот раз они снялись в главных ролях новой комедии онлайн-кинотеатра PREMIER — «Трепачи». По сюжету сериала, Даня приезжает из провинции в Москву. Он мечтает покорить столицу и стать популярным стендапером. За душой у молодого человека ничего кроме амбиций, а жить где-то надо уже сейчас, и он снимает комнату у Вячеслава Соколова — ворчливого, обиженного жизнью старика. И хотя отношения между Даней и Вячеславом нельзя назвать радужными, общего у них, как выясняется, больше, чем можно предположить. По странному стечению обстоятельств в прошлом Соколов — популярный советский сатирик.



Сериал снимала кинокомпания братьев Андреасянов, так что можно ждать не столько улетных модных шуток, сколько дедовского юмора, зато есть реально искромётный дуэт явно сработавшихся Стоянова и Калюжного. Плюс бонус телепроекта — несравненная Роза Хайруллина.



Фото: кадр из сериала «Трепачи» Поделиться Поделиться





«Сексуальное просвещение» / «Sex Education»

Большой финал большого секс-телемарафона

Где/когда: Netflix — с 21 сентября 2023

В сентябре мы попрощаемся с одним из топовых телесериалов Netflix — британским комедийным проектом «Сексуальное просвещение». Четыре сезона зрители следили за стеснительным и необщительным подростком-девственником Отисом, который живёт с мамой, по профессии секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, Отис проводит сеансы терапии для своих сверстников, чтобы помочь им разобраться с неловкими и запутанными ситуациями.



В финальных сериях повзрослевший Отис со своими половозрелыми друзьями, наконец, начнёт относиться к половому воспитанию профессионально, его мама родит второго ребёнка и вновь познает муку материнства, ну а всё это будет обрамлено милыми любовными шалостями английских старшеклассников.

В главных ролях всё те же — Эйса Баттерфилд, Шути Гатва, Эмма Маки и Джиллиан Андерсон. Создатель сериала «Сексуальное просвещение» Лори Нанн сообщила, что после выхода четвертого сезона проект будет завершён, но не исключено, что через какое-то время выйдет спин-офф о других героях Мурдэйла: «Я определённо возьму перерыв, чтобы сосредоточиться на других вещах. Но мир Мурдэйла очень богат, а писать о подростках очень весело, поэтому думаю, что всегда есть потенциал для дальнейшего исследования этой истории».



Фото: кадр из сериала «Сексуальное просвещение» / «Sex Education» Поделиться Поделиться





«Континенталь» / «The Continental: From the World of John Wick» Приквел «Джона Уика»

Где/когда: Peacock — с 22 сентября 2023

Киновселенная «Джона Уика» расширилась до своего первого телесериала — с 22 сентября на стрим-сервисе Peacock (изначально сериал разрабатывался для американской кабельной телесети Starz) стартует приквел истории героя Киану Ривза под названием «Континенталь».

За полвека до событий «Джона Уика», в 1970-х, ещё не остепенившийся герой Иэна МакШейна (здесь его играет Колин Вуделл) показывает, где раки зимуют, отморозкам из модного нью-йоркского отеля «Континенталь», заселённого исключительно наёмными убийцами мирового класса.



За режиссуру приквела отвечает не его создатель — легендарный каскадёр (а теперь уже и успешный франшиза-мейкер) Чад Стахелски, а некогда значительный экшен-режиссёр Альберт Хьюз («Из ада», «Книга Илая»). Киану Ривза в титрах тоже не найти, зато на втором плане появится Мел Гибсон.

После показов сериала перед фокус-группами вывод был однозначным — нас ждёт бессмысленный и беспощадный каскадёрский балет с дополнительной дозой чисто сериальных бесед.

Автор: youtube.com/PrimeVideoUK

«Бедные Абрамовичи»

оШАЛОМительная семейная комедия

Где/когда: START — с 26 сентября 2023



И вновь многообещающий отечественный комедийный телесериал — мультикультурная семейная комедия про четыре поколения одной семьи Абрамовичей. Главную роль в сериале исполнил Гера Сандлер, ранее сыгравший в хите Netflix «Неортодоксальная», режиссёром выступил Илья Фарфель («Война семей», «Короче»).

В центре Москвы под одной крышей живут четыре поколения еврейской семьи. И хотя живут они совсем рядом с синагогой, от еврейских традиций, религии и самосознания все, кроме старой Муси Львовны (Ирина Чипиженко), очень далеки. Боря (Гера Сандлер) продаёт (и ест) свинину, тщетно пытаясь преуспеть в бизнесе, его сын Давид (Денис Котов) скрывает своё происхождение, а жена Алла (Анна Банщикова) даже не подозревает, как сильно похожа на настоящую аидише маму. Но всё меняется в один день, когда в Борю, убегающего от коллекторов, попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом предка — вредным стариком Хаимом (Семён Стругачев). Когда-то Хаим совершил страшный грех и навлёк на весь их род проклятие. Только Боре под силу снять его с семьи Абрамовичей, но для этого нужно освободить душу Хаима.



Фото: кадр из сериала «Бедные Абрамовичи» Поделиться Поделиться





«Треугольник исчезновений» / «The Vanishing Triangle»

Ирландский тру-крайм детектив

Где/когда: Virgin Media One/Sundance Now/Acorn TV– с 28 сентября 2023

В конце сентября выйдет многообещающий ирландский тру-крайм детективный сериал, созданный в лучших традициях туманных шоу про загадочные убийства, — «Треугольник исчезновений». Шестисерийный проект рассказывает о том, как журналистка и сыщик расследуют знаменитые исчезновения женщин в «Ирландском треугольнике». Такое имя местность получила благодаря журналистам, которые связали воедино серию загадочных исчезновений восьми молодых девушек в 1990-х. Все девушки исчезли в восточной части Ирландии, в провинции Ленстер. Ни одна из них так и не была найдена. Многие говорили о местном серийном убийце, однако все девушки были абсолютно разными и исчезли при различных обстоятельствах.



Дело об «Ирландском треугольнике» не раскрыто до сих пор, о нём написано и снято бесконечное количество книг, статей, передач и докфильмов, и вот теперь подоспел новый телесериал от шоураннера Айвена Кавана, автора памятных хорроров «Канал» и «Сын». В главных ролях — Индия Маллен и Аллен Лич из «Аббатства Даунтон».



Фото: Virgin Media One/Sundance Now/Acorn TV Поделиться Поделиться





«Поколение «Ви» / «Gen V»

Спин-офф «Пацанов»

Где/когда: Amazon Prime Video — 29 сентября 2023

И в самом конце первого осеннего месяца на стриминге Amazon Prime Video стартует спин-офф, расширивший телевселенную комикс-сериала «Пацаны».



Действие нового сериала происходит в колледже для молодых супергероев, управляемом зловещей корпорацией Vought International. Под руководством шоураннеров Мишель Фазекас и Тары Баттерс, у которых есть опыт работы в жанрах благодаря «Агенту Картеру» и «Жнецу», «Поколение V» получило супервзрослый рейтинг R, то есть 18+, который раздвинет границы того, что мы видели в самых «Пацанах» (хотя и там с сатирической чёрной комикс-комедией, снабженной лютым экшном, и так было всё в порядке).



В актёрский состав спин-оффа вошли: Джаз Синклер, Ченс Персомо, Мэдди Филлипс, Лиззи Бродвей и Дерек Лу, Патрик Шварценеггер, Джейсон Риттер и Дженсен Эклз, а также несколько знакомых лиц из самих «Пацанов», включая Джесси Т. Ашера. Сообщается, что Amazon активно интересуется новым сериалом, и второй сезон уже обсуждается, хотя официального решения пока не принято.



Фото: кадр из сериала «Поколение «Ви» / «GenV» Поделиться Поделиться





Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

