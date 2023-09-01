    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, южн

    757мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.33eur104.94

    Четырехлетнюю девочку увезли в больницу из детсада на севере Петербурга

    338
    1 комментарий

    Воспитанницу детского сада увезли в больницу после экспериментов с едой в Петербурге.

    Скорую в сад на Кондратьевском проспекте вызвали накануне около двух дня, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. По предварительной информации, четырехлетняя воспитанница проглотила кольцо. Воспитательница оперативно это заметила и вытащила опасную вещь изо рта.

    Для проверки ребенка увезли в детскую больницу имени Раухфуса. После осмотра её состояние оценили, как удовлетворительное и отпустили с родителями домой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    КольцоРебенокДетский садСкораяБольница
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость01 Сен 2023 в 10:25
    Что было за кольцо
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close