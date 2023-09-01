Четырехлетнюю девочку увезли в больницу из детсада на севере Петербурга

Воспитанницу детского сада увезли в больницу после экспериментов с едой в Петербурге.



Скорую в сад на Кондратьевском проспекте вызвали накануне около двух дня, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. По предварительной информации, четырехлетняя воспитанница проглотила кольцо. Воспитательница оперативно это заметила и вытащила опасную вещь изо рта.



Для проверки ребенка увезли в детскую больницу имени Раухфуса. После осмотра её состояние оценили, как удовлетворительное и отпустили с родителями домой.

