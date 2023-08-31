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    Барана и сахар можно, шубу и квартиру — нельзя. В Чечне установили свадебные правила

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    Свод правил, по которым в Чечне должна проходить свадьба, установили в духовном управлении мусульман республики. Все должно быть по традициям, но скромно.

    Список правил был разработан по поручению главы республики Рамзана Кадырова. Он состоит из 14 пунктов, сообщает 31 августа «Грозный-Информ». Урдо или калым установлен в размере 80 тысяч рублей (ранее был 50), к нему можно приложить подарки в виде барана, чая и сахара — все это остается у невесты и платится женихом на случай развода или гибели главы семейства. Выкуп же семье невесты не может быть больше 10 тысяч рублей.

    Свекрам и от них положены только те подарки, которые издавна приняты в чеченском обществе, подарки зятю тоже должны быть традиционными. «Любые излишества, не соответствующие ни Исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как: бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и т.д., строго запрещены», — рассказали в управлении.

    Платье невесты должно соответствовать требованиям ислама. Фото и видео-сессии, «выходящие за рамки этических норм», запрещаются, как и их публикация в соцсетях.

    Также регламентировано количество человек, которые сопровождают невесту при подготовке к свадьбе и жениха во время визита в дом к родителям будущей супруги. «Количество чемоданов невесты в соответствии с чеченскими обычаями остается без ограничений, но без излишеств», — отмечено в правилах.

    Прописывать свадебные правила в республике пришлось, потому что молодые люди прибегали к нововведениям, которые «плохо сказывались» на обряде. Ситуация, на которую обратил внимание Рамзан Кадыров, выходила из-под контроля.

    Детали и подробности о новых правилах будут разъясняться имамами.

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    ЧечняСвод свадебных правилЧеченская свадьба
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