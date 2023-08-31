Барана и сахар можно, шубу и квартиру — нельзя. В Чечне установили свадебные правила

Свод правил, по которым в Чечне должна проходить свадьба, установили в духовном управлении мусульман республики. Все должно быть по традициям, но скромно.



Список правил был разработан по поручению главы республики Рамзана Кадырова. Он состоит из 14 пунктов, сообщает 31 августа «Грозный-Информ». Урдо или калым установлен в размере 80 тысяч рублей (ранее был 50), к нему можно приложить подарки в виде барана, чая и сахара — все это остается у невесты и платится женихом на случай развода или гибели главы семейства. Выкуп же семье невесты не может быть больше 10 тысяч рублей.