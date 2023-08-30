Стало известно, кто построит в Петербурге парк для электробусов почти за 12 млрд рублей

Компания «Геоизол» дала лучшее предложение на аукционе по строительству парка для электробусов на Ржевке. Об этом «Фонтанке» рассказали несколько собеседников, близких к транспортному блоку и к самому предприятию.



Сам протокол, опубликованный накануне, обезличен, названия участников не раскрываются. Видно, что их было двое, и заявку каждого комиссия со скрипом признала соответствующей требованиям: количество голосов «за» и «против» в обоих случаях разделилось пополам (два против двух), но за счет преимущества голоса главы комиссии (Владимира Шмидта) обе заявки прошли. Один из претендентов снизил стартовую цену на 1,5% – до 11,386 млрд рублей, второй – только на 1% (до 11,443 млрд).

