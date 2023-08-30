Стало известно, кто построит в Петербурге парк для электробусов почти за 12 млрд рублей

Компания «Геоизол» дала лучшее предложение на аукционе по строительству парка для электробусов на Ржевке. Об этом «Фонтанке» рассказали несколько собеседников, близких к транспортному блоку и к самому предприятию.
Сам протокол, опубликованный накануне, обезличен, названия участников не раскрываются. Видно, что их было двое, и заявку каждого комиссия со скрипом признала соответствующей требованиям: количество голосов «за» и «против» в обоих случаях разделилось пополам (два против двух), но за счет преимущества голоса главы комиссии (Владимира Шмидта) обе заявки прошли. Один из претендентов снизил стартовую цену на 1,5% – до 11,386 млрд рублей, второй – только на 1% (до 11,443 млрд).
Если изучить протокол, становится очевидно, что первый участник – это «Геоизол». Один из членов комиссии, обосновывая свою позицию против допуска компании, упоминает контракт, по номеру которого угадывается более ранний договор «Геоизола» с ФГУП «Главное управление специального строительства». Напомним, это крупный подрядчик, который работает в разных регионах России, в том числе с Минобороны. В Петербурге компания, среди прочего, занималась строительством нового корпуса Нахимовского училища, реконструирует форт «Кроншлот», Канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик», где должен появиться офисный центр, учебный корпус Северо-Западного института управления на Каменноостровском. Принадлежит «Геоизол» Елене Лашковой.
Напомним, парк для электробусов на 400 машин должен появиться на Ржевке до конца 2026 года, заказчиком является «Пассажжиравтотранс». «Фонтанка» подробно рассказывала о планах города по закупке этого подвижного состава, в следующем году их ждут около сотни.
Интервью с главой петербургского комтранса в том числе об электробусах — читайте здесь, а рассказ заместителя мэра Москвы об опыте их использования – здесь.