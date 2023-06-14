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    25 электробусов закупит Петербург в 2023 году. Их ждут на окраинах

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    В Петербурге закупят 25 электробусов до конца 2023 года. Еще 100 — в следующем. О планах по развитию общественного транспорта рассказал губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС, которое опубликовано 14 июня.

    «В 2023 году за счет средств Фонда национального благосостояния планируем приобрести еще 25 таких машин. В 2024 году в производственной зоне «Ржевка» построим парк электробусов с ночной зарядкой. К его открытию закупим дополнительно 100 электробусов. Они помогут повысить качество транспортного обслуживания в Красногвардейском, Выборгском и других районах», — заявил он.

    «Фонтанка» рассказывала о планах по строительству парка для электробусов, который будет рассчитан более чем на 350 машин. Сейчас в Петербурге уже используют десяток таких машин на 128-м маршруте «Пассажиравтотранса». Кроме того, «Горэлектротранс» эксплуатирует троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которые технологически являются электробусами с динамической зарядкой.

    Беглов рассказал и о программе обновления электротранспорта в целом.

    «Уже законтрактованы более 200 «умных» трамваев, 83 из них прибыли в город. Петербург получит 429 новых троллейбусов, из них 147 — с увеличенным автономным ходом. Всего парк петербургского электротранспорта пополнят почти 1,2 тыс. новых трамваев и троллейбусов. <…> В центре города начиная с этого года запустим более 70 трамвайных вагонов в ретростиле. Составлены дорожные карты для ускорения 15 магистральных трамвайных маршрутов. Планируем вернуть трамвай на Пискаревский проспект и проложить рельсы в микрорайонах "Цветной город" и "Балтийская жемчужина"».

    «Фонтанка» подробно описывала и саму программу, и то, как она движется. Прямо сейчас Петербург выбирает производителя для 116 трамваев за 16,5 млрд и ждет поставки первых ретротрамваев.

    В Смольном согласованы несколько приоритетных трамвайных маршрутов для организации новых направлений. Среди них — пути на Пискаревском проспекте, а также линии до Колпино и новых жилых кварталов.

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