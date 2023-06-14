25 электробусов закупит Петербург в 2023 году. Их ждут на окраинах

В Петербурге закупят 25 электробусов до конца 2023 года. Еще 100 — в следующем. О планах по развитию общественного транспорта рассказал губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС, которое опубликовано 14 июня.

«В 2023 году за счет средств Фонда национального благосостояния планируем приобрести еще 25 таких машин. В 2024 году в производственной зоне «Ржевка» построим парк электробусов с ночной зарядкой. К его открытию закупим дополнительно 100 электробусов. Они помогут повысить качество транспортного обслуживания в Красногвардейском, Выборгском и других районах», — заявил он.



«Фонтанка» рассказывала о планах по строительству парка для электробусов, который будет рассчитан более чем на 350 машин. Сейчас в Петербурге уже используют десяток таких машин на 128-м маршруте «Пассажиравтотранса». Кроме того, «Горэлектротранс» эксплуатирует троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которые технологически являются электробусами с динамической зарядкой.



Беглов рассказал и о программе обновления электротранспорта в целом.

