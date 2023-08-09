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    11,5 млрд рублей за парк для электробусов. В Петербурге объявили аукцион

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    Петербургский «Пассажиравтотранс» объявил аукцион на строительство автобусного парка на Ржевке для электробусов. Там должно помещаться порядка 400 машин.

    Документация опубликована 9 августа. Максимальная цена — 11,5 млрд рублей, речь идет о строительстве и разработке рабочей документации. Весь процесс разделен на 4 этапа, последний — он же самый дорогой (более 6 млрд) — должен быть исполнен в течение 2026 года. Насколько можно судить, наиболее капиталоемкими станут работы по возведению несущих конструкций (1,4 млрд), монтажу оборудования (2,2 млрд) и устройству наружных электрических сетей и линий связи (2,6 млрд).

    Формально место выполнения работ — это три участка по соседству: ул. Потапова, уч. 17, кадастровый номер 78:11:0612203:1425; Индустриальный пр., уч. 112, кадастровый номер 78:11:0612203:1456; Анисимовская дорога, уч. 2, кадастровый номер 78:11:0612203:15.

    Фото: РГИС
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    «Фонтанка» подробно рассказывала о планах города по закупке электробусов и строительству для них парка на 400 машин. Недавно открытым голосованием выбрали общий для электробусов цвет — зеленый.

    «Мы хотим сделать все по уму: построить парк у высоковольтной подстанции и иметь наибольший эффект, получив новые технические пространства для эксплуатации. Это правильно, и по науке в долгосрочной перспективе парк необходим. Проектирование завершено, в следующем месяце объявим конкурс на строительство. Он будет включать две площадки, общий объем — 400 единиц. Первую очередь собираемся запустить уже в 2024 году, она будет обслуживать близлежащие районы, вторую — в 2026 году. Рассматривается вопрос о приобретении 100 электробусов с поставкой в 2024 году», — рассказывал председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев в интервью «Фонтанке». Полный текст — о метро, трамваях, самокатах, такси и, конечно, электробусах — читайте здесь.

    Фото: РГИС

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