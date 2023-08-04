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    Беглов рассказал, какой цвет электробусов выбрали петербуржцы

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    Петербуржцы проголосовали за «весенний зелёный» цвет электробусов. Итоги двухнедельного опроса опубликовал 4 августа губернатор Александр Беглов.

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    По его словам, такое решение соответствует курсу города на сохранение окружающей среды и сокращение вредных выбросов, которого власти придерживаются по поручению президента. «Сегодня больше половины нашего общественного транспорта работает на экологичных видах топлива», — пишет Беглов.

    Участие в опросе приняли почти 18 тысяч человек. Результат был буквально «на волоске». За «весенний зелёный» проголосовали 39,69% пользователей, а за занявший второе место цвет «морской волны» — 39,38%. На третьем месте «травяной» — 20,94%.

    «Электробусы цвета зеленой весны разместятся в инновационном парке в производственной зоне «Ржевка». Они будут работать на маршрутах Красногвардейского, Выборгского, Приморского и других районов. Первые машины прибудут в Петербург уже в следующем году», — уточняет «Пассажиравтотранс».

    «Фонтанка» рассказывала о планах по строительству парка для электробусов, который будет рассчитан более чем на 350 машин. До конца 2023 года Петербург закупит 25 электробусов. Еще 100 — в следующем, рассказывал Беглов. Сейчас в Петербурге уже используют десяток таких машин на 128-м маршруте «Пассажиравтотранса».

    Полное интервью главы городского комитета по транспорту Валентина Енокаева о закупках вагонов метро и электробусов, расширении платной парковки и планах на самокаты — читайте на «Фонтанке».

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