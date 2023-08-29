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    На два часа задержался рейс из Петербурга в Грозный из-за передумавшего лететь пассажира

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    Сказанная на чеченском фраза стала основанием для проверки борта из Пулково в Грозный.

    ЧП произошло накануне на борту самолета авиакомпании «Россия», подтвердили «Фонтанке» в компании 29 августа.

    Борт из Петербурга должен был вылететь в 8 утра, но в это время самолет и багаж пассажиров начали проверять сотрудники полиции. По предварительной информации, один из пассажиров заявил, что самолет взорвется. Мужчину доставили в отдел транспортной полиции в аэропорту.

    На борту ничего взрывоопасного не нашли. И он вылетел в пункт назначения в 10 утра.

    Пассажир же остался в Петербурге в ожидании возбуждения уголовного дела. Мужчина, по предварительной информации, заявил, что не хотел лететь в Грозный.

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    СамолетЧечняГрозныйЗаминированиеЗадержание
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