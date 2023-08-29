На два часа задержался рейс из Петербурга в Грозный из-за передумавшего лететь пассажира

Сказанная на чеченском фраза стала основанием для проверки борта из Пулково в Грозный.
ЧП произошло накануне на борту самолета авиакомпании «Россия», подтвердили «Фонтанке» в компании 29 августа.
Борт из Петербурга должен был вылететь в 8 утра, но в это время самолет и багаж пассажиров начали проверять сотрудники полиции. По предварительной информации, один из пассажиров заявил, что самолет взорвется. Мужчину доставили в отдел транспортной полиции в аэропорту.
На борту ничего взрывоопасного не нашли. И он вылетел в пункт назначения в 10 утра.
Пассажир же остался в Петербурге в ожидании возбуждения уголовного дела. Мужчина, по предварительной информации, заявил, что не хотел лететь в Грозный.