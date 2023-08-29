В Петербурге игры с переходником закончились смертью ребёнка. Он не выжил после удара током

Медикам не удалось спасти жизнь двухлетнего ребёнка, госпитализированного после удара током в Красногвардейском районе Петербурга.



Следственный комитет накануне возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, стало известно «Фонтанке» 29 августа. Погибший — двухлетний мальчик, который по недосмотру матери добрался до переходника в квартире на улице Маршала Тухачевского. Прибор был замотан изолентой и включен в розетку.



Женщина позже объяснила, что сын разобрал переходник и получил удар током. Вечером 23 августа мальчика увезли в больницу. Он был в состоянии клинической смерти, медики диагностировали отёк мозга. Через два дня ребёнок умер.

