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    В Петербурге игры с переходником закончились смертью ребёнка. Он не выжил после удара током

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    Медикам не удалось спасти жизнь двухлетнего ребёнка, госпитализированного после удара током в Красногвардейском районе Петербурга.

    Следственный комитет накануне возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, стало известно «Фонтанке» 29 августа. Погибший — двухлетний мальчик, который по недосмотру матери добрался до переходника в квартире на улице Маршала Тухачевского. Прибор был замотан изолентой и включен в розетку.

    Женщина позже объяснила, что сын разобрал переходник и получил удар током. Вечером 23 августа мальчика увезли в больницу. Он был в состоянии клинической смерти, медики диагностировали отёк мозга. Через два дня ребёнок умер.

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