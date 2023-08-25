Посиневшего двухлетнего мальчика нашли во дворе в Петербурге. Он разбирал переходник

В детской больнице № 19 в Петербурге спасают двухлетнего мальчика, который получил удар током. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 августа.



Скорую к дому 48 по шоссе Революции вызвали очевидцы 23 августа около половины седьмого вечера. Они увидели, как ребенка ударило током, и он начал синеть.



По предварительной информации, по недосмотру 26-летней матери, гражданки Таджикистана, ребенок разбирал переходник, включенный в сеть, и получил удар током. В больницу малыша доставили в состоянии клинической смерти. Его поместили в отделение реанимации.