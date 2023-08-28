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    Над Черным морем истребители РФ развернули американские БПЛА

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    Летевшие в сторону российской границы американские беспилотники MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk изменили направление полета после подъема в воздух двух российских истребителей. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает Минобороны России.

    Над юго-западной частью акватории Черного моря были замечены американские БПЛА. Они летели, как говорится в сообщении военного ведомства, в направлении российской границы и осуществляли разведку в районе Крымского полуострова.

    Для пресечения возможного нарушения границы в небо были подняты российские истребители. После этого беспилотники США изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки.

    Накануне российский Су-30 над Черным морем сопроводил американский беспилотник Reaper.

    Весной беспилотники США стали летать подальше от Крыма после перехвата MQ-9 Reaper. Тогда американское командование сообщило, что БПЛА США разбился после столкновения с российским Су-27.

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