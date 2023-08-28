Над Черным морем истребители РФ развернули американские БПЛА

Летевшие в сторону российской границы американские беспилотники MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk изменили направление полета после подъема в воздух двух российских истребителей. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает Минобороны России.

Над юго-западной частью акватории Черного моря были замечены американские БПЛА. Они летели, как говорится в сообщении военного ведомства, в направлении российской границы и осуществляли разведку в районе Крымского полуострова.

Для пресечения возможного нарушения границы в небо были подняты российские истребители. После этого беспилотники США изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки.

