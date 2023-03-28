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    CNN: Беспилотники США стали летать подальше от Крыма после перехвата MQ-9 Reaper

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    После падения БПЛА MQ-9 Reaper в Черное море военные США изменили маршруты беспилотников — теперь дроны летают на удалении от Крыма. Об этом 28 марта сообщает CNN.

    Разведывательные американские дроны стали летать на большой высоте и подальше от воздушного пространства Крымского полуострова. CNN пишет, что измененные маршруты полетов «ограничивают возможности по сбору разведданных».

    Такое решение принято, утверждается в публикации со ссылкой на американского чиновника, чтобы «не быть чересчур провокационными», потому что администрация президента США Джо Байдена избегает инцидентов, которые могут привести к прямому конфликту с ВС РФ.

    Полеты по новым траекториям, по словам собеседника CNN, будут продолжатся «до поры, до времени». Также он уточнил, что уже есть желания вернуться к прежним маршрутам беспилотников.

    Беспилотник США упал в Чёрное море 14 марта. Американское командование заявило, что летательный аппарат разбился после столкновения с российским Су-27. В Минобороны России, комментируя инцидент, заявили, что дрон упал в результате резкого маневрирования, подчеркнув, что российские истребители не стреляли в беспилотник и никак с ним не контактировали. В ведомстве подчеркнули, что боевые самолёты были подняты в воздух после того, как был зафиксирован полёт БПЛА с отключёнными транспондерами и с нарушением воздушных границ, установленных в целях проведения СВО. Позже секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия попытается достать аппарат из моря, в то же время в Вашингтоне выразили уверенность в том, что найти БПЛ будет невозможно.

    16 марта Пентагон опубликовал предполагаемые кадры с беспилотником, рухнувшим в море. Было отмечено, что российский самолёт якобы коснулся летательного аппарата крылом, после чего силам США пришлось сбить беспилотник.

    Инцидент вызвал широкое обсуждение в мировых СМИ, читайте об этом здесь.

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    Американский беспилотникЧерное мореКрым
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