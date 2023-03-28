CNN: Беспилотники США стали летать подальше от Крыма после перехвата MQ-9 Reaper

После падения БПЛА MQ-9 Reaper в Черное море военные США изменили маршруты беспилотников — теперь дроны летают на удалении от Крыма. Об этом 28 марта сообщает CNN.

Разведывательные американские дроны стали летать на большой высоте и подальше от воздушного пространства Крымского полуострова. CNN пишет, что измененные маршруты полетов «ограничивают возможности по сбору разведданных».



Такое решение принято, утверждается в публикации со ссылкой на американского чиновника, чтобы «не быть чересчур провокационными», потому что администрация президента США Джо Байдена избегает инцидентов, которые могут привести к прямому конфликту с ВС РФ.

