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    Пентагон опубликовал кадры с упавшим в Черное море беспилотником и российским истребителем

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    Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским беспилотником, упавшим в Черное море. Ролик появился 16 марта на YouTube-канале Европейского командования ВС США.

    В публикации отмечается, что российский СУ-27, который якобы видно на кадрах, ударил винт беспилотника МQ-9, и силам США пришлось сбить дрон. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что беспилотник поднимут из Черного моря, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.

    «Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать. Но опять же, я не знаю, точно о планах военных, это их прерогатива и вопрос нужно адресовывать именно им», — отметил он (цитата по РИА Новости).

    Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщал, что Россия попытается достать обломки беспилотника. В то же время в Пентагоне отмечали, что это вряд ли возможно: в том месте, где упал аппарат, глубина моря очень велика.

    В Министерстве обороны России причиной падения беспилотника назвали резкое маневрирование, в результате которого дрон потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды.

    О том, как инцидент обсуждали министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона, читайте в материале «Фонтанки».

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