Пентагон опубликовал кадры с упавшим в Черное море беспилотником и российским истребителем

В публикации отмечается, что российский СУ-27, который якобы видно на кадрах, ударил винт беспилотника МQ-9, и силам США пришлось сбить дрон. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что беспилотник поднимут из Черного моря, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.

«Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать. Но опять же, я не знаю, точно о планах военных, это их прерогатива и вопрос нужно адресовывать именно им», — отметил он (цитата по РИА Новости).



Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщал, что Россия попытается достать обломки беспилотника. В то же время в Пентагоне отмечали, что это вряд ли возможно: в том месте, где упал аппарат, глубина моря очень велика.

