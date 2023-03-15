Минобороны раскрыло детали разговора Шойгу и главы Пентагона

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны: главы военных ведомств стран обсудили инцидент с крушением американского БПЛА в Черное море. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Минобороны России. Шойгу указал главе Пентагона, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной РФ зоны ограничения полетов, которую установили из-за проведения спецоперации, и усиление разведывательной деятельности против интересов России.

Кроме того, российская сторона отметила, что полеты беспилотников США около Крыма имеют провокационный характер и создают предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Россия не заинтересована в таком развитии событий, уточнили в Минобороны, но на все провокации будет реагировать соразмерно и впредь.

«Крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций», — уточняется в сообщении. Американский беспилотник MQ-9 и российские истребители над Черным морем: что известно?