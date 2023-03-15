Минобороны раскрыло детали разговора Шойгу и главы Пентагона

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны: главы военных ведомств стран обсудили инцидент с крушением американского БПЛА в Черное море. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Минобороны России.
Шойгу указал главе Пентагона, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной РФ зоны ограничения полетов, которую установили из-за проведения спецоперации, и усиление разведывательной деятельности против интересов России.
Кроме того, российская сторона отметила, что полеты беспилотников США около Крыма имеют провокационный характер и создают предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.
Россия не заинтересована в таком развитии событий, уточнили в Минобороны, но на все провокации будет реагировать соразмерно и впредь.
«Крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций», — уточняется в сообщении.
Американский беспилотник MQ-9 и российские истребители над Черным морем: что известно?
Во вторник, 14 марта, вечером стало известно о падении американского беспилотника. Европейское командование ВС США настаивает на том, что аппарат упал после того, как его задел российский Су-27, американцы также утверждают, что инцидент произошел в международных водах.
В Министерстве обороны России причиной падения беспилотника назвали резкое маневрирование, в результате которого дрон потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды.
Как мировые СМИ писали о происшествии с американским БПЛА и российским истребителем, можно прочитать в материале «Фонтанки».