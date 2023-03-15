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    Патрушев: Россия попытается достать американский беспилотник из Чёрного моря

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    Россия попытается достать обломки американского беспилотника из Чёрного моря. Об этом 15 марта заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, пишет РИА Новости.

    В то же время в США считают, что летательный аппарат найти будет невозможно. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сказал CNN, что в том месте, где упал беспилотник, глубина моря очень велика. Он добавил, что специалисты сделали всё возможное для того, чтобы свести к минимуму ценность аппарата для тех, кто его может заполучить.

    О падении американского беспилотника стало известно вечером 14 марта. Европейское командование ВС США настаивает на том, что аппарат упал после того, как его задел российский Су-27, американцы также утверждают, что инцидент произошёл в международных водах.

    В Министерстве обороны России причиной падения беспилотника назвали резкое маневрирование, в результате которого дрон потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды.

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    Комментарии 32

    Гость15 Мар 2023 в 17:30
    АКЦИО Беспилотник
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