Патрушев: Россия попытается достать американский беспилотник из Чёрного моря

Россия попытается достать обломки американского беспилотника из Чёрного моря. Об этом 15 марта заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, пишет РИА Новости.



В то же время в США считают, что летательный аппарат найти будет невозможно. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сказал CNN, что в том месте, где упал беспилотник, глубина моря очень велика. Он добавил, что специалисты сделали всё возможное для того, чтобы свести к минимуму ценность аппарата для тех, кто его может заполучить.

О падении американского беспилотника стало известно вечером 14 марта. Европейское командование ВС США настаивает на том, что аппарат упал после того, как его задел российский Су-27, американцы также утверждают, что инцидент произошёл в международных водах.