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    Однажды в Черном море. Как мировые СМИ отреагировали на инцидент с американским беспилотником и российским истребителем

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    Мировые СМИ запаниковали 14 марта — чуть не поверили в начало войны между Россией и США. Причиной тому стал инцидент над Черным морем, в ходе которого под водой оказался американский дрон MQ-9.

    По версии США, он столкнулся с российским Су-27. По версии Минобороны РФ — упал из-за резких маневров.

    Китайский канал отреагировал на произошедшее сюжетом под музыку из триллеров и заставкой: «Российский истребитель СУ-27 в Черном море столкнулся с американским беспилотником, заявляет США».

    Индия тоже запаниковала: «Война — горячая новость: прямое столкновение российского истребителя с американским беспилотником!».

    Американский сенатор предложил сбивать самолеты РФ:

    «Если вы когда-либо приблизитесь к другому американскому объекту, летящему в международных водах, ваш самолет будет сбит. Что бы сделал сейчас Рональд Рейган? Он бы стал сбивать русские самолеты, если бы они угрожали нашим объектам».

    Американцы даже реконструировали предполагаемое столкновение, которое отрицает Россия. Пентагон говорит, что дрон вел разведку. А было ли на нем вооружение? Ответ — на дне: его получит тот, кто доберется до обломков первым.

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