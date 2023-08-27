Су-30 над Черным морем сопроводил американский беспилотник Reaper

Над Черным морем российский самолет Су-30 не дал нарушить госграницу беспилотнику ВВС США MQ-9A Reaper . Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает Минобороны России.

Российские военные засекли воздушную цель, которая приближалась к границе РФ. Для ее опознания в воздух подняли истребитель Су-30 . «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США», — говорится в сообщении военного ведомства.