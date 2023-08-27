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    Су-30 над Черным морем сопроводил американский беспилотник Reaper

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    Над Черным морем российский самолет Су-30 не дал нарушить госграницу беспилотнику ВВС США MQ-9A Reaper. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает Минобороны России.

    Российские военные засекли воздушную цель, которая приближалась к границе РФ. Для ее опознания в воздух подняли истребитель Су-30. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США», — говорится в сообщении военного ведомства.

    При приближении Су-30 американский БПЛА «выполнил разворот от границы России». Российский истребитель благополучно вернулся на аэродром.

    Весной беспилотники США стали летать подальше от Крыма после перехвата MQ-9 Reaper. Тогда американское командование сообщило, что БПЛА США разбился после столкновения с российский Су-27.

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    Черное мореСША
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    Комментарии 9

    Гость27 Авг 2023 в 20:09
    Кто кого сопроводил?
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