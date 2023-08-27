Су-30 над Черным морем сопроводил американский беспилотник Reaper

Над Черным морем российский самолет
Российские военные засекли воздушную цель, которая приближалась к границе РФ. Для ее опознания в воздух подняли истребитель
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Весной беспилотники США стали летать подальше от Крыма после перехвата
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Над Черным морем российский самолет
Российские военные засекли воздушную цель, которая приближалась к границе РФ. Для ее опознания в воздух подняли истребитель
При приближении
Весной беспилотники США стали летать подальше от Крыма после перехвата
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