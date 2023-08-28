Мужчина, убивший соседа из-за собаки в Никольском, рассказал свою версию событий

Арестованный по подозрению в убийстве соседа в Тосненском районе Ленобласти 47-летний мужчина заявил, что погибший первый перешел к насилию. СК Ленобласти в понедельник, 28 августа, опубликовал кадры допроса.
Официальный канал Следственного управления СК России по Ленинградской области
Подозреваемый рассказал, его сначала оскорбили, а потом избили шваброй. «Я пытался встать и схватить его, у меня не получилось. Он мне дал сюда ее [швабру]. <…> Я швабру поймал, оттолкнул его и забежал домой. Взял нож, чтобы его напугать», — сказал мужчина.
По словам жителя Никольского, после произошедшего он бросил нож в раковину, затем позвонил жене и все рассказал.
Ранее стало известно, что жительница Никольского нашла своего 47-летнего сына мертвым. Оказалось, что перед смертью тот поссорился с соседом из-за его собаки. Следствие полагает, что сосед три раза ударил мужчину ножом в руку и один раз — в бок. Раненый умер у себя в квартире.