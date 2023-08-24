Жителя Никольского подозревают в убийстве соседа из-за собаки. Несколько лет назад он зарезал женщину

Жительница Никольского обнаружила своего 47-летнего сына мертвым. Оказалось, что перед смертью тот поссорился с соседом из-за собаки.



Сообщение в полицию Тосненского района Ленобласти поступило прошлым вечером, сообщает 24 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 83-летняя женщина заявила, что в квартире дома 2 по Школьной улице лежит труп ее сына с ранами.

Оказалось, что незадолго до этого сын заявительницы поссорился на лестничной клетке с 40-летним ранее судимым соседом, у которого были претензии к собаке оппонента. Следствие полагает, что сосед три раза ударил мужчину ножом в руку и один раз — в бок. Раненый умер у себя в квартире.