Жителя Никольского подозревают в убийстве соседа из-за собаки. Несколько лет назад он зарезал женщину

Жительница Никольского обнаружила своего 47-летнего сына мертвым. Оказалось, что перед смертью тот поссорился с соседом из-за собаки.
Сообщение в полицию Тосненского района Ленобласти поступило прошлым вечером, сообщает 24 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 83-летняя женщина заявила, что в квартире дома 2 по Школьной улице лежит труп ее сына с ранами.
Оказалось, что незадолго до этого сын заявительницы поссорился на лестничной клетке с 40-летним ранее судимым соседом, у которого были претензии к собаке оппонента. Следствие полагает, что сосед три раза ударил мужчину ножом в руку и один раз — в бок. Раненый умер у себя в квартире.
По данным «Фонтанки», конфликт из-за собаки у мужчин продолжался давно. Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело, сообщает 47news. Известно, что несколько лет назад задержанный получил восемь лет колонии строгого режима за убийство женщины — он бил ее ножом в лицо, шею и грудь в лесополосе на Приморском шоссе. В 2020 году наказание заменили исправительными работами. Кроме того, два месяца назад мужчина попал под подписку о невыезде по делу о краже.