«Если будет решено». Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия в Нигере

Франция готова поддержать любые усилия ЭКОВАС (экономическое сообщество стран Западной Африки) для восстановления конституционного порядка в Нигере, в том числе и военные. Об этом в понедельник, 28 августа, заявил французский президент Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

Такое заявление французский лидер сделал в ходе ежегодной конференции послов страны.



«Поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ЭКОВАС», — сказал он.



В Нигере в конце июля произошел переворот — военные захватили президента страны Мохамеда Базума. Новым лидером государства объявили главу президентской гвардии генерала Абдурахмана Чиани. Вскоре военные Нигера объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию.