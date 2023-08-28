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    «Если будет решено». Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия в Нигере

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    Франция готова поддержать любые усилия ЭКОВАС (экономическое сообщество стран Западной Африки) для восстановления конституционного порядка в Нигере, в том числе и военные. Об этом в понедельник, 28 августа, заявил французский президент Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

    Такое заявление французский лидер сделал в ходе ежегодной конференции послов страны.

    «Поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ЭКОВАС», — сказал он.

    В Нигере в конце июля произошел переворот — военные захватили президента страны Мохамеда Базума. Новым лидером государства объявили главу президентской гвардии генерала Абдурахмана Чиани. Вскоре военные Нигера объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию.

    Участники ЭКОВАС 4 августа согласовали план интервенции, если в стране не вернут к власти Базума. Несколько дней назад Нигер приказал войскам перейти в «максимальную боевую готовность».

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