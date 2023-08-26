Прокуратура и СК заинтересовались детским садом в Петербурге, откуда вернули ребёнка с ушибами

В Невском районе Петербурга выясняют обстоятельства, при которых в больницу с ушибом головы попал 6-летний ребёнок. По данным «Фонтанки», мать услышала от него о тяжёлой руке воспитателя.



О доследственной проверке 26 августа сообщает СК РФ, в случившемся также разбирается прокуратура.

По предварительной информации, мать связывает визит к медикам с пребыванием сына в детском саду на Ивановской улице в минувший вторник. Тогда у мальчика пошла кровь из носа — как будто без причины. Воспитатель увела его умываться и, как позже рассказал ребёнок, несколько раз ударила.