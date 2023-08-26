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    Прокуратура и СК заинтересовались детским садом в Петербурге, откуда вернули ребёнка с ушибами

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    5 комментариев

    В Невском районе Петербурга выясняют обстоятельства, при которых в больницу с ушибом головы попал 6-летний ребёнок. По данным «Фонтанки», мать услышала от него о тяжёлой руке воспитателя.

    О доследственной проверке 26 августа сообщает СК РФ, в случившемся также разбирается прокуратура.

    По предварительной информации, мать связывает визит к медикам с пребыванием сына в детском саду на Ивановской улице в минувший вторник. Тогда у мальчика пошла кровь из носа — как будто без причины. Воспитатель увела его умываться и, как позже рассказал ребёнок, несколько раз ударила.

    Накануне мальчика доставили в больницу имени Филатова. Медики отметили состояние, характерное после носового кровотечения, и диагностировали ушиб головы. После оказания помощи ребёнка отпустили домой.

    Доклад о ходе проверки от петербургского следствия уже ждёт глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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    Комментарии 5

    Гость26 Авг 2023 в 20:42
    Кошмар 👹
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