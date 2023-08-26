    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, с-в

    761мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.71eur102.26

    Силуанов сказал, что Россия может «отыграть» последствия санкций

    2258
    54 комментария

    Рост ВВП России в 2023 году может превысить 2,5% и «отыграть» прошлогоднее падение, заявил министр финансов Антон Силуанов.

    Как сообщает РИА Новости 26 августа, Силуанов в интервью CGTN заявил, что «мы принимаем меры, чтобы нивелировать <...> последствия санкций», и если в 2022 году экономика России сократилась на 2,1%, то в 2023 ожидается восстановление на 2,5% или выше.

    Что касается инфляции, то, по словам министра, по итогам 2023 года она составит около 6%, а в следующем году власти планируют снизить её до 4%.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СилуановСанкцииВВПИнфляция
    ЛАЙК1
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 54

    Гость26 Авг 2023 в 21:29
    Рост с 16% до 14% 🤣
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    54
    close