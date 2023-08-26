Силуанов сказал, что Россия может «отыграть» последствия санкций

Рост ВВП России в 2023 году может превысить 2,5% и «отыграть» прошлогоднее падение, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Как сообщает РИА Новости 26 августа, Силуанов в интервью CGTN заявил, что «мы принимаем меры, чтобы нивелировать <...> последствия санкций», и если в 2022 году экономика России сократилась на 2,1%, то в 2023 ожидается восстановление на 2,5% или выше.

Что касается инфляции, то, по словам министра, по итогам 2023 года она составит около 6%, а в следующем году власти планируют снизить её до 4%.

