Депутат Власов предложил переименовать улицу в Петербурге в честь Евгения Пригожина

Деятельность главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина оставила неизгладимый след в различных сферах России, поэтому в его честь необходимо переименовать Зольную улицу в Петербурге, считает депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, о чем он 25 августа написал в своем telegram-канале.
«Евгений Пригожин был настоящим Героем», — заявил Василий Власов, уточнив, что его заслуги нельзя оценить словами.
Российский депутат уже направил письмо с просьбой переименовать Зольную улицу и назвать ее в честь Евгения Пригожина.
Согласно действующему постановлению правительства Санкт-Петербурга, присвоение объектам имен, фамилий выдающихся личностей возможно только по истечении 20 лет со дня смерти человека. Однако миновать 20-летнее ожидание могут Герои СССР, Герои Соцтруда, а также Герои России. «Фонтанка» писала, что Евгений Пригожин признан Героем РФ.
Зольная улица находится Невском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Октябрьской набережной за улицу Латышских стрелков. Дорога на этом месте существует с 1930-х годов, однако название Зольная улица известно с 1985 года. По адресу Зольная, 2 находился «ЧВК Вагнер Центр», который позже стал называться «Морская столица».
Евгений Пригожин находился на борту разбившегося 23 августа самолета Embraer Legacy, следует из данных Росавиации. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.