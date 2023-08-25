Депутат Власов предложил переименовать улицу в Петербурге в честь Евгения Пригожина

Деятельность главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина оставила неизгладимый след в различных сферах России, поэтому в его честь необходимо переименовать Зольную улицу в Петербурге, считает депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, о чем он 25 августа написал в своем telegram-канале.



«Евгений Пригожин был настоящим Героем», — заявил Василий Власов, уточнив, что его заслуги нельзя оценить словами.



Российский депутат уже направил письмо с просьбой переименовать Зольную улицу и назвать ее в честь Евгения Пригожина.



Согласно действующему постановлению правительства Санкт-Петербурга, присвоение объектам имен, фамилий выдающихся личностей возможно только по истечении 20 лет со дня смерти человека. Однако миновать 20-летнее ожидание могут Герои СССР, Герои Соцтруда, а также Герои России. «Фонтанка» писала, что Евгений Пригожин признан Героем РФ.