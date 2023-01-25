    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    4 м/с, ю-з

    763мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.75eur74.69

    В Петербурге больше нет «ЧВК Вагнер Центра W». И не было

    25266
    36 комментариев

    Зданию «ЧВК Вагнер Центр W», которое торжественно открыли в ноябре на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы, вернули прежнее название, теперь оно называется «Морская столица», рассказали 25 января в агентстве недвижимости Nikoliers.

    Соответствующие правки уже внесли в электронные карты Петербурга: на ресурсах «Яндекс.Карты» и 2ГИС бизнес-центр указан с названием «Морская столица».

    Причины и дату смены наименования в Nikoliers не уточнили, отметив, что бизнес-центр не является клиентом агентства. «Собственники уведомили всех, что они сменили [название]. Когда и почему, мы не знаем», — прокомментировали «Фонтанке» в агентстве.

    В управляющей компании, которая прямо сейчас сдает в аренду офис в бизнес-центре на Зольной, 15, вопросу о его названии очень удивились.

    «Оно всегда и называлось «Морская столица». «Вагнер Центр» — это арендатор. Я смотрю фотографии, и здесь на ресепшн огромное лого «ЧВК Вагнер». Они достаточно большую площадь занимают, мы им разрешили это сделать. Почему нет?» — сказали в компании.

    Эксперты отмечают, что 14 нижних этажей бизнес-центра сдаются на льготных условиях, с 15-го по 25-й — на рыночных. В объявлении о сдаче офиса внаем, которое удалось найти «Фонтанке», стоимость аренды 1 квадратного метра оценили в 1700 рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЧВК ВагнерВагнер центрЗольная улица
    ЛАЙК9
    СМЕХ53
    УДИВЛЕНИЕ12
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 36

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    36
    close