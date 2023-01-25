В Петербурге больше нет «ЧВК Вагнер Центра W». И не было

Зданию «ЧВК Вагнер Центр W», которое торжественно открыли в ноябре на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы, вернули прежнее название, теперь оно называется «Морская столица», рассказали 25 января в агентстве недвижимости Nikoliers.
Соответствующие правки уже внесли в электронные карты Петербурга: на ресурсах «Яндекс.Карты» и 2ГИС бизнес-центр указан с названием «Морская столица».
Причины и дату смены наименования в Nikoliers не уточнили, отметив, что бизнес-центр не является клиентом агентства. «Собственники уведомили всех, что они сменили [название]. Когда и почему, мы не знаем», — прокомментировали «Фонтанке» в агентстве.
В управляющей компании, которая прямо сейчас сдает в аренду офис в бизнес-центре на Зольной, 15, вопросу о его названии очень удивились.
«Оно всегда и называлось «Морская столица». «Вагнер Центр» — это арендатор. Я смотрю фотографии, и здесь на ресепшн огромное лого «ЧВК Вагнер». Они достаточно большую площадь занимают, мы им разрешили это сделать. Почему нет?» — сказали в компании.
Эксперты отмечают, что 14 нижних этажей бизнес-центра сдаются на льготных условиях, с 15-го по 25-й — на рыночных. В объявлении о сдаче офиса внаем, которое удалось найти «Фонтанке», стоимость аренды 1 квадратного метра оценили в 1700 рублей.