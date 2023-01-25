В Петербурге больше нет «ЧВК Вагнер Центра W». И не было

Зданию «ЧВК Вагнер Центр W», которое торжественно открыли в ноябре на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы, вернули прежнее название, теперь оно называется «Морская столица», рассказали 25 января в агентстве недвижимости Nikoliers.

Соответствующие правки уже внесли в электронные карты Петербурга: на ресурсах «Яндекс.Карты» и 2ГИС бизнес-центр указан с названием «Морская столица».

Причины и дату смены наименования в Nikoliers не уточнили, отметив, что бизнес-центр не является клиентом агентства. «Собственники уведомили всех, что они сменили [название]. Когда и почему, мы не знаем», — прокомментировали «Фонтанке» в агентстве.