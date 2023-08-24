«Даже спросите у Лехи». Путин встретился с экипажем танка «Алеша»

Президент РФ Владимир Путин встретился с экипажем танка «Алеша» из 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Об этом в четверг, 24 августа, сообщила пресс-служба Кремля.
Экипаж российского танка остановил атаку колонны ВСУ. Кадры происходившего опубликовал врио главы ДНР в своем Telegram-канале. Президент Путин спросил у экипажа: знали ли военные, что их там ожидало?
«Мы честно, говорю, даже спросите у Лехи… Мы постоянно работаем на свой страх и риск. <…> От командира 127-й дивизии… Он получается нас ставил на такие участки, которые самые жесткие», — ответил главе государства один из членов экипажа.
В начале августа министр обороны РФ Сергей Шойгу представил военных к госнаградам.
«Экипаж танка «Алёша» вступил в бой с превосходящими силами ВСУ и одержал победу в бою, а также спас экипаж подбитого танка. Звания Героя России удостоены старший лейтенант Расим Баксиков, лейтенант Александр Леваков и ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Медалью «За отвагу» награждён ефрейтор Илья Гаврилов», — говорится в сообщении Кремля.