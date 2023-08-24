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    Максима Каца* заочно приговорили к 8 годам лишения свободы

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    Басманный районный суд Москвы приговорил блогера Максима Каца* (признан иностранным иноагентом) к 8 годам лишения свободы за публичное распространение ложных сведений об использовании ВС РФ. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

    Как пишет ведомство, в апреле 2022 года Кац* разместил на своем YouTube-канале ролик, который содержал заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ.

    «Уголовное дело, обвинительное заключение по которому утверждено Генпрокуратурой России, рассматривалось в отсутствие подсудимого, поскольку он скрывается за пределами страны», — говорится в публикации.

    Также Максиму Кацу* запретили администрировать сайты на 4 года.

    *Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом.

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