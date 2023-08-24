Индийский луноход поехал по Луне. Он будет искать воду

Индийский луноход «Прагьян» весом 26 кг совершил первую «прогулку» по Луне, сообщает 24 августа ТАСС со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований. «Прагьян» прибыл на спутник Земли на борту посадочного модуля станции «Чандраян-3» вчера, 23 августа.



Подготовка к спуску лунохода заняла много времени. Надо было ждать, пока рассеется пыль, поднявшаяся при прилунении посадочного модуля. Из-за низкой гравитации пыль на Луне оседает дольше, чем на Земле.



«Прагьян» должен проработать как минимум лунный день, то есть 14 земных суток, на лунном Южном полюсе (пока ещё никто серьёзно не исследовал этот район, в отличие от экватора). Экспедиция, в частности, должна продолжить поиски воды на Луне, начатые индийской орбитальной станцией «Чандраян-1»: есть предположения, что лёд может быть в некоторых кратерах.

