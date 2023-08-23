Поджигатель, спаливший за деньги три машины у элитного дома в Петербурге, получил условный срок

Суд в Петербурге вынес приговор поджигателю BMW у элитного дома в Петроградском районе осенью 2022 года. Вместе с «немцем» тогда обгорели и две соседние машины.
Не позднее полуночи 14 октября подсудимый получил информацию о госномере и местонахождении автомобиля, который должен был поджечь, сообщает 23 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Купив бензин, мужчина приехал к дому 21, строение 1 по Ремесленной улице, зашел во двор, осмотрел его на наличие камер видеонаблюдения, нашел искомый BMW X5, облил его бензином и поджег. Машина вместе с находившимися в ней вещами сгорела полностью. Припаркованные рядом с ней MINI Cooper и Land Rover обгорели частично.
Уничтоженный BMW принадлежал фирме, специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий, управлял ей 37-летний учредитель компании. Ущерб фирме составил 4,75 миллиона рублей, а потерпевшему, чье имущество сгорело в машине, — 252 450 рублей. В поджоге сразу заподозрили заказ, а потерпевший указал на мужа своей бывшей жены. По данным пресс-службы судов, за поджог подсудимый получил 350 тысяч рублей.
Свою вину мужчина признал. Петроградский районный суд Петербурга признал его виновным по ч.2 ст.167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога») и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также с него взыскали 257 450 рублей в счет возмещения потерпевшему материального и морального вреда.