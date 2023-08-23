Поджигатель, спаливший за деньги три машины у элитного дома в Петербурге, получил условный срок

Суд в Петербурге вынес приговор поджигателю BMW у элитного дома в Петроградском районе осенью 2022 года. Вместе с «немцем» тогда обгорели и две соседние машины.

Не позднее полуночи 14 октября подсудимый получил информацию о госномере и местонахождении автомобиля, который должен был поджечь, сообщает 23 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Купив бензин, мужчина приехал к дому 21, строение 1 по Ремесленной улице, зашел во двор, осмотрел его на наличие камер видеонаблюдения, нашел искомый BMW X5, облил его бензином и поджег. Машина вместе с находившимися в ней вещами сгорела полностью. Припаркованные рядом с ней MINI Cooper и Land Rover обгорели частично.