Фонарик-бита и нож-открывалка. Приставы Петербурга рассказали и показали, что пытаются пронести в суды

Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества изъяли за шесть месяцев 2023 года приставы у посетителей судов в Петербурге.
Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Петербургу 23 августа, всего во время досмотра было найдено почти 13 тысяч таких предметов. Из них 228 единиц оружия, 40 боеприпасов, 42 электрошоковых устройства, а также
Среди редкостей, которые пытались пронести в суд, – вязальные спицы и строительные инструменты.
Также сотрудники управления задержали за шесть месяцев 163 человека, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда. Из них 23 находились в розыске за совершение тяжких преступлений, два — особо тяжких.