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    На стрелке Васильевского засекли незаконный «кофемобиль», но продавец кинулся на защиту

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    На стрелке Васильевского острова пресекли незаконную продажу кофе. Продавца настолько не устроил такой расклад, что он уселся на свой «кофемобиль», который собирались эвакуировать.

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    Видео с места событий «Фонтанке» 22 августа отправил читатель. Чем продавец мотивировал свои действия и что ему за это будет, пока не ясно.

    читатель «Фонтанки»

    Была на месте и полиция — следила за порядком, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

    читатель «Фонтанки»

    В пресс-службе комитета по вопросам законности «Фонтанке» рассказали, что у дома 2 по набережной Макарова в ходе рейда эвакуировали автомобиль по продаже кофе. Составлен административный протокол по статье о торговле в неположенном месте.

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    Васильевский остров
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