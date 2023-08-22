На стрелке Васильевского засекли незаконный «кофемобиль», но продавец кинулся на защиту

На стрелке Васильевского острова пресекли незаконную продажу кофе. Продавца настолько не устроил такой расклад, что он уселся на свой «кофемобиль», который собирались эвакуировать.
Видео с места событий «Фонтанке» 22 августа отправил читатель. Чем продавец мотивировал свои действия и что ему за это будет, пока не ясно.
читатель «Фонтанки»
Была на месте и полиция — следила за порядком, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе
читатель «Фонтанки»
В пресс-службе комитета по вопросам законности «Фонтанке» рассказали, что у