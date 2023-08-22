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    Шведский самолет-разведчик кружил в 200 км от Петербурга

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    Самолет военно-воздушных сил Швеции утром нарезал круги у границы с Россией в Финляндии, всего в 200 километрах от Петербурга, следует из данных Flightradar24.

    По данным сервиса, Gulfstream IV ВВС Швеции 22 августа прибыл с авиабазы Линчепинг, к юго-западу от Стокгольма, несколько часов кружил в районе Лаппенранты в Финляндии, а затем взял курс на север, в сторону мыса Нордкап, вдоль российской границы. В сообществе Flightradar Monitoring отмечают, что у шведов два подобных самолета и они используются для радиоэлектронной разведки.

    Фото: flightradar24.com
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    В середине июля сообщалось, что странам НАТО удалось договориться о присоединении Швеции к альянсу. Процесс шёл непросто, основным противником выступила Турция.

    Фото: flightradar24.com

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