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    Столтенберг: нам удалось договориться о вступлении Швеции в НАТО

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    Странам НАТО удалось договориться о присоединении Швеции к альянсу. Об этом заявил 11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал «историческим» нынешний саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе.

    «Это исторический саммит. Теперь у нас есть членство Швеции, Швеция станет полноправным членом альянса», — заявил Йенс Столтенберг (цитата по «Ведомостям»).

    Точные сроки принятия Швеции в альянс генсек не назвал, поскольку все зависит от Турции, которая должна ратифицировать и отправить протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Загвоздка состоит в том, что летом парламент Турции не проводит заседания. «Но я уверен, что мы разрешили этот вопрос и будет ратификация (протокола о вступлении) Турцией», — рассказал журналистам Столтенберг.

    По его словам, вступление Швеции в НАТО положительно повлияет как на Швецию, так и на Турцию, страны Балтии.

    Основным противником вступления Швеции в НАТО остается Турция. Там заявка должна пройти несколько бюрократических процедур. Сначала запрос Стокгольма должна принять комиссия по иностранным делам парламента Турции. После этого решение будет опубликовано в правительственном вестнике Resmi Gazete с подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда процесс со стороны Анкары будет завершен.

    В Анкаре выступали против членства Швеции в НАТО из-за того, что Стокгольм укрывал членов Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции). Позже в Швеции стали проводить акции сожжения священного для мусульман Корана. Однако высылка курдских активистов поспособствовала тому, что Стокгольм в скором времени может стать полноправным членом Североатлантического альянса.

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