Столтенберг: нам удалось договориться о вступлении Швеции в НАТО

Странам НАТО удалось договориться о присоединении Швеции к альянсу. Об этом заявил 11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал «историческим» нынешний саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе.



«Это исторический саммит. Теперь у нас есть членство Швеции, Швеция станет полноправным членом альянса», — заявил Йенс Столтенберг (цитата по «Ведомостям»).



Точные сроки принятия Швеции в альянс генсек не назвал, поскольку все зависит от Турции, которая должна ратифицировать и отправить протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Загвоздка состоит в том, что летом парламент Турции не проводит заседания. «Но я уверен, что мы разрешили этот вопрос и будет ратификация (протокола о вступлении) Турцией», — рассказал журналистам Столтенберг.

