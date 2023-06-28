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    Власти Турции о сожжении Корана: «Необходимо положить конец беззаконию и провокациям»

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    Новый инцидент с прилюдным сожжением Корана затруднит дальнейшее сближение Швеции с НАТО, передаёт 28 июня INTERFAX.RU со ссылкой на министра юстиции Турции Йылмаза Тунча.

    «Особенно в преддверии саммита НАТО властям Швеции, которые хотят быть союзниками Турции, необходимо положить конец беззаконию и провокациям, которые происходят в их стране под эгидой свободы», — цитирует агентство слова Тунча.

    «Свобода вероисповедания — это фундаментальное право человека, и выпады в отношении верующих нельзя оправдать свободой самовыражения», — подчеркнул турецкий министр.

    Ранее в среду перед мечетью в Стокгольме произошло сожжение Корана. Акция, которую провели в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам, была официально разрешена шведской полицией.

    Напомним, 21 января 2023 года ультраправый датский политик и адвокат Расмус Палудан публично сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме, чем сорвал переговоры о вступлении Швеции в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после этого заявил, что Стокгольму не стоит ждать одобрения Анкары на членство в альянсе.

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