Полиция разрешила провести акцию с сожжением Корана у мечети в Стокгольме

В Швеции снова решили сжечь Коран возле городской мечети Стокгольма. Разрешение получено от городской полиции, сообщает 28 июня Шведское радио.
К месту проведения акции вызвано подкреплении полиции, поскольку сегодня мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников — Курбан-байрам.
Ранее подобные акции запретило министерство иностранных дел, но в апреле Административный суд Швеции постановил, что свобода собраний и демонстраций — конституционно защищенные права.
21 января ультраправый датский политик и адвокат Расмус Палудан публично сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме, чем сорвал переговоры о вступлении Швеции в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после этого заявил, что Стокгольму не стоит ждать одобрения Анкары на членство в альянсе.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ответ на это напомнил, что вопрос о Коране не был включён в соглашение, достигнутое Швецией, Финляндией и Турцией на саммите Североатлантического альянса, состоявшемся в Мадриде в июне прошлого года.
27 января Расмус Палудан снова сжег Коран, но уже в Копенгагене. Судя по видео из соцсетей, акция проводилась под охраной местной полиции. По данным газеты Aftonbladet, в начале мая прокуратура Швеции заочно арестовала Палудана.