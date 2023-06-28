    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    758мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.05eur93.14

    Полиция разрешила провести акцию с сожжением Корана у мечети в Стокгольме

    3309
    30 комментариев

    В Швеции снова решили сжечь Коран возле городской мечети Стокгольма. Разрешение получено от городской полиции, сообщает 28 июня Шведское радио.

    К месту проведения акции вызвано подкреплении полиции, поскольку сегодня мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников — Курбан-байрам.

    Ранее подобные акции запретило министерство иностранных дел, но в апреле Административный суд Швеции постановил, что свобода собраний и демонстраций — конституционно защищенные права.

    21 января ультраправый датский политик и адвокат Расмус Палудан публично сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме, чем сорвал переговоры о вступлении Швеции в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после этого заявил, что Стокгольму не стоит ждать одобрения Анкары на членство в альянсе.

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ответ на это напомнил, что вопрос о Коране не был включён в соглашение, достигнутое Швецией, Финляндией и Турцией на саммите Североатлантического альянса, состоявшемся в Мадриде в июне прошлого года.

    27 января Расмус Палудан снова сжег Коран, но уже в Копенгагене. Судя по видео из соцсетей, акция проводилась под охраной местной полиции. По данным газеты Aftonbladet, в начале мая прокуратура Швеции заочно арестовала Палудана.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК9
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 30

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close