«У нас каждый месяц рекордный». Откуда взялся ажиотажный спрос на автомобили с пробегом

Фото: Артем Геодакян / ТАСС Поделиться Поделиться





Автомобили с пробегом бьют рекорды продаж. Несмотря на среднюю цену в 1,3 миллиона рублей, только за июль было куплено 12 тысяч подержанных машин — на 20% больше, чем годом ранее.

Обновка перед летом

Рынок автомобилей с пробегом охватила небывалая покупательская лихорадка — только за июль россияне купили 512 тысяч подержанных машин, на 20% больше, чем в июле прошлого года. За последние 19 месяцев, отмечает Автостат, это рекордный показатель, хотя и в июне, и даже в мае объемы продаж «вторичек» стабильно превышали 500 тысяч штук. Показатели за 7 месяцев этого года тоже высокие: с января по июль россияне приобрели 3,27 миллиона машин с пробегом, это на четверть больше, чем за те же месяцы в 2022-м.



Особенно мощно рынок рванул в мае этого года, когда продажи подержанных авто с пробегом в России выросли на 53,7% в сравнении с маем прошлого, говорит директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

— Такая тенденция объясняется желанием владельцев сменить автомобиль перед сезоном отпусков на более новую модель, чтобы чувствовать себя безопаснее и путешествовать с бóльшим комфортом, — считает Владимир Желобов и отмечает, что ничего сверхъестественного в росте продаж нет — просто рынок вышел на докризисный уровень.

Королева бензоколонки

В десятку самых популярных у автолюбителей, по данным Автостата, вошли марки девяти зарубежных брендов, разорвавших отношения с Россией: Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Honda, Ford, Chevrolet и Renault. На первой строчке — ожидаемо бренд отечественного автопрома Lada, который лидирует и на рынке новых автомобилей.

Если говорить предметно, то Lada было продано 105,8 тысячи штук только за июль 2023 года, а за 7 месяцев объемы продаж перевалили за цифру 700 тысяч штук. К слову, за 2022 год показатели сопоставимы: 103,9 тысячи за июль и 648,5 тысячи за 7 месяцев.



Toyota отстала от лидера почти вдвое — за июль 2023-го было продано 63,9 тысячи машин с пробегом, за 7 месяцев — 389 тысяч. При этом прошлогодние показатели продаж выглядят гораздо скромнее: 47,4 тысячи и 284 тысячи соответственно. То есть в сравнении с прошлым годом спрос на подержанные Toyota в июле подскочил на 37% по итогам 7 месяцев.



Бэушным Kia догнать Toyota не светило: за июль 2023-го было продано 29,6 тысячи машин бренда, за 7 месяцев — 185,6 тысячи. Соответственно, это на 24,4% и 36,6% больше, чем годом ранее.



«Пересесть на «китайцев» люди не готовы»

С тем, что клиенты стали охотнее покупать автомобили с пробегом, игроки рынка согласны. В дилерском комплексе «Автополе» за июль было продано 1186 машин, в июне — 1003. Это, по словам директора направления автомобилей с пробегом Дмитрия Спицына, рекордный результат.

— У нас, в принципе, каждый месяц рекордный, начиная с декабря прошлого года. Для понимания — в июле 2022-го мы продали 410 машин, — говорит Дмитрий Спицын, хотя и отмечает, что в этом году компания увеличила количество точек и результаты спроса не претендуют на репрезентативность.



В первую очередь, причину интереса к подержанным автомобилям европейских, корейских и японских брендов эксперты видят в отсутствии новых. Оправдать себя, как хотелось, параллельный импорт не смог — цены высокие, комплектации для нашего рынка незнакомые, доступность их все равно достаточно маленькая, гарантии нет.

И в этой связи вполне объяснимо, что автомобили марок, известных автолюбителям десятилетиями и успевших себя зарекомендовать, стали более востребованы на вторичке. Тем более что проблем с поставками машин с пробегом на рынок нет — к продавцам они стекаются по трейд-ин.



Китайский автопром с распростертыми объятиями встречают пока не все автолюбители, и на то, чтобы заместить весь объем ушедших брендов машинами из Поднебесной, потребуются годы.



— Пересесть полностью на «китайцев» люди не готовы. Они хотят посмотреть, как машины будут себя чувствовать на вторичном рынке, какое будет количество рекламаций по гарантийным нарядам, взвешивают, не будет ли ездить на них стыдно в глазах других — это очень важно для русского человека, — считает Дмитрий Спицин.

Выбирают сильных духом

И если кажется, что бэушные машины выбирают лишь потому, что они стоят дешевле, чем новые, то это не так. Во-первых, разница в цене не сказать что космическая, а во-вторых, разрыв между новым и «бывалым» автомобилем с каждым месяцем сокращается. В первом полугодии 2023-го средний чек в России вырос до 1,9 млн рублей на новые авто (на 12%) и до 1,3 млн рублей (на 18%) — на машины с пробегом. В Петербурге «вилка» еще меньше: по данным экспертов, новые машины в среднем продают за 1,8 миллиона рублей, подержанные — за 1,4 миллиона.

— Рынок растет. Если в апреле клиент хотел продать свою Kia Rio за 1 миллион рублей, то сейчас выставляет уже за 1,2 миллиона, — отмечает Дмитрий Спицин.

При выборе марки для покупки на вторичном рынке играет важную роль не только ее надежность, но и доступность запчастей.

— Есть бренды, на которые действительно сложно найти запчасти по адекватным ценам: Jeep, Suzuki, с запчастями на Cadillac есть проблемы. На ходовые модели есть хорошие аналоги, можно найти оригиналы, если сильно хочется, и не сказать чтобы за космические деньги, — объясняет Спицын.

Самыми желанными автомобилями на вторичном рынке остаются машины в возрасте до 3 лет, которые, как правило, поступают дилерам по программе трейд-ин при покупке нового автомобиля, говорит Владимир Желобов. Но сейчас таких немного, поэтому следующие в списке — авто в возрасте 3–5 лет. Они продаются быстрее всего.



Нарастить продажи на 40% до конца года — реально

Надеяться, что цены на машины с пробегом в обозримом будущем снизятся, — это все равно что ждать у моря погоды. Планку на вторичном рынке задает стоимость новых китайских автомобилей и брендов, что приходят по параллельному импорту, а также шаткие позиции рубля.



Сыграло свою роль и введение новых тарифов на утильсбор. О том, что это спровоцирует в августе рост цен на новые автомобили в среднем на 10–12%, президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин предупреждал еще в середине июля.

При этом недостаток качественных машин с пробегом будет становиться все более актуальным, и это тоже будет сказываться на цене, считает Владимир Желобов.

— Это обусловлено тем, что сохраняется дефицит ликвидных автомобилей в хорошем состоянии (от года до четырех лет), — отмечает он.



Глобальных изменений спроса на бэушные машины эксперты тоже не ждут.



— У нас нет аналогов. А высокий утилизационный сбор отрубит параллельный импорт. Не думаю, что будет какой-то всплеск или невероятное затишье по автомобилям с пробегом, — полагает Дмитрий Спицын.

Эксперты считают, что нарастить к концу года объемы продаж на вторичном авторынке еще на 40% вполне реально.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

