Пациент наполовину мертв. РОАД раскрыл реальную картину на авторынке

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Российская Ассоциация автодилеров проанализировала состояние отечественного авторынка. Радоваться рано: за 6 месяцев 2023 года с конвейера сошла всего всего 321 тысяча авто, с учетом грузовиков и легковых машин, хотя еще 10 лет назад Россия выпускала порядка 2 миллионов машин в год.



В среднем купить легковушку сейчас можно за 2,6 миллиона рублей, но с учетом роста курса доллара и введением утильсбора, цены подскочат еще выше, и реанимировать обрушившийся авторынок будет максимально сложно. Единственным помощником в этом РОАД видит Китай, но и здесь есть не одна ложка дегтя.



Нюансы на пресс-конференции 19 июля раскрыл президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин.

«Рынок по-прежнему серый»

В марте этого года РОАД пережил реформу — избрали нового председателя, сформировали своего рода парламент, состоящий из 12 комитетов, чтобы доносить до автолюбителей актуальную информацию о состоянии рынка.



«Теперь к решению этих вопросов мы будем подходить профессионально», — заверил Подщеколдин.

Среди первых инициатив РОАД — реформа двойного НДС. И это главная причина, почему в России до сих пор нет оптового рынка автомобилей с пробегом. Объем рынка автомобилей в России в 2023 году, по прогнозам союза автодилеров, превысит 6 миллионов штук, больше, чем в прошлом году, а рынок по-прежнему серый.

— Почему так происходит? Потому что компании не могут вести торговлю автомобилями с пробегом между собой — при таких сделках необходимо начислить 20% к имеющейся цене. Естественно, никто на рынке не готов выкладывать лишние 20%. Соответственно, нет торговли, нет перемещения автомобиля куда-нибудь в Екатеринбург, — объясняет Подщеколдин.



По оценкам РОАД, в России доля дилеров на рынке автомобилей с пробегом составляет только 10%, 90% приходится на сделки между физическими лицами. «И вряд ли с этих сделок в полной мере уплачиваются налоги», — отмечает эксперт.

В Японии, Германии, Великобритании и Евросоюзе ситуация с точностью до наоборот: доля автодилеров на авторынке составляет от 50 до 90%.



Фото: РОАД Поделиться Поделиться





Правительство поддержало инициативу РОАД, отметил Алексей Подщеколдин, сейчас закон в кулуарах на подступе к Госдуме. Но чтобы он был принят, к нему нужно «приделать ноги и руки» — продолжать работать в этом направлении.

Введенные меры, по оценкам ассоциации автодилеров, позволят принести казне РФ порядка 310 миллиардов рублей дополнительных сборов.



Фото: РОАД Поделиться Поделиться





Основными агрегаторами объявлений о продаже автомобилей президент РОАД назвал Авито, Авто.ру, Дром и Сбер Авто и Тинькофф Авто.



Фото: РОАД Поделиться Поделиться





Против скрученного одометра

Другая инициатива — введение закона о фальсификации одометра. С проблемой скручивания пробега сталкивается каждый третий покупатель машины на вторичном рынке — не менее 30% автомобилей, по оценкам РОАД, имеют некорректные показания одометра, отмечает Подщеколдин.



— Показания одометра — это один из главных факторов формирования стоимости автомобиля: машины с пробегом в 300 и 100 тысяч должны иметь совершенно разную стоимость, и разница должна достигать 300–400 тысяч рублей. И когда искусственно скручивают пробег, эти 300 тысяч оседают в кармане недобросовестного продавца, и вернуть такое авто точно не всегда удается, несмотря на то, что этого можно добиваться в судах, — говорит Подщеколдин.



Эти вопросы президент РОАД накануне уже обсудил в Минпромторге с куратором автопрома Тиграном Парсаданяном. «Мы вместе сошлись на том, что закон нужно принимать», — заметил Подщеколдин. Пробег будет регистрироваться в электронном паспорте при всех случаях техосмотра или страхования, и передаваться в Госуслуги. Спустя год или два скрутить спидометр будет сложно. Для тех, кто по-прежнему будет обманывать покупателя «помолодевшими» машинами, РОАД предложил ввести штраф и уголовную ответственность.



Убытки от скрутки, по оценкам РОАД, составляют 135 млрд рублей. И платит за это незащищенный потребитель.



Фото: РОАД Поделиться Поделиться





Против потребительского экстремизма

Еще одна реформа, по инициативе РОАД, должна коснуться пункта в Законе о защите прав потребителя — когда речь идет о возврате автомобиля с существенными недостатками, которые невозможно устранить.

— Мы хотим, чтобы стоимость автомобиля при возврате оценивалось с учетом его амортизации и с помощью централизованной методики расчета, — десятки случаев, когда человек при возврате получает стоимость как за новый автомобиль. Это несправедливая история. Мы должны отвечать перед потребителем, но цена автомобиля должна учитываться по рыночной стоимости, — подчеркивает президент РОАД.



Тем более, что стоимость автомобиля напрямую зависит от курса доллара: рубль слабеет, запчасти дорожают, соответственно, растет и цена машины на рынке.

Союз автодилеров предложил Роспотребнадзору и механизм досудебного урегулирования — обязать дилера всеми силами разрешить спорную ситуацию.

— Если он не принимает никаких мер в конкретные сроки, тогда все — суд, со всеми вытекающими последствиями, — говорит Подщеколдин.

Для привлечения внимания государства к авторынку и его проблемам, по каждому дилеру будут регулярно подавать информацию о том, сколько машин продано, на какую сумму, сколько налогов уплачено, сколько человек работает, сколько денег вложил в дело частный инвестор. На сегодняшний день, по данным РОАД, в авторетейле работает порядка 300 тысяч человек.



«Это какая-то дикость»

До сих пор автосалоны не могут принять оплату за автомобиль по карте — стоимость перевода у лидеров банковского рынка составляет 0,7% от суммы это 20–30 тысяч рублей. РОАД вышел с инициативой к банкам, чтобы стоимость эквайринга в таком случае была снижен до 0,1%, не более 10 тысяч рублей.



— Это какая-то дикость. До сих пор мы принимаем наличные деньги, создаем рабочие места кассиров. Это все не нужно, мы все можем делать в цифре. Это позволит снизить риски, например, инкассации, микробов. В Китае уже карточек нет — все с телефонов расплачиваются. Цифровые деньги в банках могут работать на экономику России, а не лежать в банках в огородах, — говорит президент РОАД.

Пациент наполовину мертв

В начале июля в открытом доступе появилась статистическая информация о ситуации на российском авторынке по итогам первого полугодия 2023 года. Говорить о том, что авторынок в РФ «взлетел», многократно превысив результаты прошлого года, не справедливо — стремительный рост обусловлен всего лишь эффектом «низкой базы», подчеркнул Алексей Подщеколдин.



Фото: РОАД Поделиться Поделиться





— Сегодня рынок восстановился только наполовину. Он наполовину жив, или наполовину мертв. И в этой связи решение правительства ввести утилизационный сбор выглядит преждевременным. Это все равно, что выкинуть с больничной койки наполовину выздоровевшего пациента, — отмечает Подщеколдин.

Утильсбор коснулся всего авторынка, в том числе и легких грузовиков LCV типа «Газели», дефицит которых на рынке составляет, по оценкам РОАД, порядка 50 тысяч автомобилей.



Фото: РОАД Поделиться Поделиться





Восполнить дефицит легких грузовиков, с учетом утильсбора, будет сложнее — цена на них в среднем выросла на 180 тысяч рублей, и по цене до 2 миллионов рублей их уже не купить. Предприятия будут вынуждены переложить переплату на стоимость перевозок, и в конечном итоге на стоимость продукции. И оплатит принятые решения конечный покупатель кефира и мороженого.



Рынок грузовых автомобилей, по оценкам РОАД, восстановился на 80%, причем благодаря исключительно импорту.



Фото: РОАД Поделиться Поделиться





Все потому, что цены на грузовики отечественных производителей слишком высоки — КАМАЗ сейчас можно купить за 12 миллионов рублей, до подорожания седельный тягач SITRAK можно было купить за 8 млн, сегодня они стали дороже на 1 миллион. Это приведет к тому, что стоимость перевозок фурами автоматически возрастет в среднем на 5%, что опять же отразится на стоимости товара.



Фото: РОАД Поделиться Поделиться





Такое же состояние у рынка легковых автомобилей. Продажи китайских брендов прибавили со 124 тысяч штук до 172 тысячи, российских, в сравнении с 2021 годом, сократились более чем вдвое, до 176 тысяч штук, втрое меньше продали представителей ушедших европейских брендов — 89 тыс. машин привезли за полгода параллельным импортом.



Фото: РОАД Поделиться Поделиться





— Возникло впечатление, что китайские бренды разорвут наш рынок. Но поймите, стоимость нового автомобиля уже порядка 2,6 миллиона, а в среднем — за 3 млн. Если сейчас добавится дополнительный утильсбор, цена с 1 августа поднимется еще на 100 — 200 тысяч. И кто их будет покупать? — недоумевает президент РОАД.



Пока не восстановился АвтоВАЗ, рассчитывать, что отечественные автомобили смогут насытить рынок, тоже не приходится: Lada Vesta стали в продажу поступать, но часть из них, порядка 50–60%, по данным РОАД, пока невозможно продавать из-за отсутствия комплектующих.

— Китаю нужно убедиться, что они смогут много продать. А мы говорим им — откройте сначала завод, а потом посмотрим, — недоумевает Подщеколдин.

Трудно восстановить рынок еще и потому, что цена на новые автомобили подскочила до 2,6 миллиона рублей, а ниша в диапазоне цен от 1 млн до 2-х не заполнена вовсе. Единственные представители в этом сегменте — детища АвтоВАЗа, которые, к тому же, зачастую, не оснащены автоматической коробкой передач.



Фото: РОАД Поделиться Поделиться





Средняя цена на автомобили с пробегом поднялась, по данным РОАД, до 1,3 миллиона рублей. И это беда, считает Подщеколдин: люди вынуждены брать подержанные машины, потому что идти на вторичный рынок их вынуждает цена. При средней зарплате в 70 тысяч рублей, из которых половину придется отдать за жилье и еду, получается, что копить на новый автомобиль или платить кредит придется шесть лет, а то и все 10. Желающих втянуть себя в такую кабалу найдется не много.

— Они не могут себе позволить новый автомобиль. Это безысходность. Повышение цены снижает объемы продаж, — подчеркивает Подщеколдин.



Фото: РОАД Поделиться Поделиться





Рост производства отечественных автомобилей в за первые 6 месяцев 2023 года ошеломляющим назвать сложно — с конвейера сошла всего всего 321 тысяча штук, с учетом грузовиков и легковых, хотя еще 10 лет назад весь рынок был порядка 2 миллионов штук в год.



Фото: РОАД Поделиться Поделиться





С введением новых тарифов на утильсбор цены на автомобили в ближайший месяц вырастут еще на 5–10%, считают в РОАД.



Фото: РОАД Поделиться Поделиться





Каждый третий автомобиль в мире — из Китая

За 15 лет китайский автопром стал другим, говорят представители РОАД, увидевшие машины на Шанхайском автосалоне и на встречах с производителями. «И при этом страна не такая сумасшедшая по ценам, как Норвегия или Германия», — подчеркивает Подщеколдин.

Более того, китайское автомобильное производство вырвалось в мировые лидеры по объемам — в 2022 году с китайских конвейеров сошли 26 миллионов машин, это в 2,6 раза больше, чем весь автопром США, Японии и Европы вместе взятых.



Фото: РОАД Поделиться Поделиться





— Они сами жалуются, что у них сумасшедшая конкуренция, спят и видят, где продать свои автомобили, и наш рынок им важен. Они от себя 10 % оторвут, и нам хватит, — шутит Подщеколдин.



Более того, за первое полугодие 2023 года автопроизводство Китая еще подросло — до 11,347 миллионов, во втором полугодии ожидают все 14 млн.



Фото: РОАД Поделиться Поделиться





— Каждый 3-й автомобиль в мире произведен в Китае. Выпускать 30 млн брака в год невозможно, а у нас до сих пор к ним уничижительное отношение. Сами же китайцы сегодня охотно выбирают китайские автомобили, — отмечает президент РОАД.

Всего в Китае производят автомобили 85 групп, в совокупности они выпускают 122 бренда.

Лидер производства компания BYD, сосредоточена в основном на выпуске электрических автомобилей, за первое полугодие 2023-го они произвели 1,2 миллиона машин. Второй по объемам — государственный концерн FAW -Volkswagen — 864 тысячи машин за 6 месяцев 2023-го. Стремительно растут Changan, Geely, Сhery — не случайно они лидеры продаж и на российском рынке.



Фото: РОАД Поделиться Поделиться





Для того, чтобы Китай помог насытить российский авторынок, говорит президент ассоциации, нужно создать необходимые условия.

— Большинство заводов в Китае сертифицированы по международным стандартам, но мы эти сертификаты не признаем. В результате, с учетом цены на сертификацию, цена автомобиля возрастает еще на 100 тысяч рублей. При этом мы признаем Беларусь, киргизские машины, Армению, Казахстан. Россия и Иран договорились о взаимном признании сертификации. Значит, это возможно. Это положит опыт международной кооперации. Да и вообще — зачем их перепроверять? При нашем объеме и их объеме, это неуважение, — резюмирует Подщеколдин.



Прямые отношения со взаимным интересом



Китайские автопроизводители заинтересованы в партнерских отношениях с Россией, отмечают в РОАД. Местный рынок переполнен — компании готовы платить дилерам дополнительно, лишь бы они экспортировали. А для этого нужны прямые отношения со взаимным экспортно-импортным интересом. В планах — открыть автомобильную российско-китайскую ассоциацию автодилеров, уже одобрены предварительные договоренности. В августе на конвенцию РОАД в рамках выставки параллельного импорта приедет делегация из 30 представителей автобизнеса из Китая, представители российского автобизнеса отправятся в Китай в ноябре.



— Они расскажут о сложностях, какие видят при работе на российском рынке, а мы расскажем, какие проблемы видим у них. Ну почему мы не можем покупать запчасти сами? Нам нужны условия для этого. В Bank of China чтобы открыть счет очередь на полгода, в другом мне сказали: будет оборот в 10 миллиардов в месяц, заходите, — разводит руками Подщеколдин.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

