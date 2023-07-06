АЕБ: российский авторынок в июне вырос на 133%

Автомобильный рынок в России в июне заметно оживился и вырос на 133%, было куплено 87,3 тысячи штук, рост за первое полугодие составил 9,9% — владельцам передали 428,3 тысячи машин. Об этом 6 июля сообщает основное представительство иностранных инвесторов в России — Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).



Абсолютным лидером продаж с трехкратным отрывом от ближайшего конкурента стали автомобили Lada. За первое полугодие 2023 года россияне купили 143,6 тысячи машин «АвтоВАЗа» и 27,8 тысячи непосредственно в июне, это на 4 тысячи больше, чем в мае. Если сравнивать рынок Lada с прошлогодними показателями, то динамика выглядит еще более феноменальной: 7,4 тысячи автомобилей за июнь 2022-го и 74,7 за полугодие того же года.

