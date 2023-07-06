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    АЕБ: российский авторынок в июне вырос на 133%

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    Автомобильный рынок в России в июне заметно оживился и вырос на 133%, было куплено 87,3 тысячи штук, рост за первое полугодие составил 9,9% — владельцам передали 428,3 тысячи машин. Об этом 6 июля сообщает основное представительство иностранных инвесторов в России — Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

    Абсолютным лидером продаж с трехкратным отрывом от ближайшего конкурента стали автомобили Lada. За первое полугодие 2023 года россияне купили 143,6 тысячи машин «АвтоВАЗа» и 27,8 тысячи непосредственно в июне, это на 4 тысячи больше, чем в мае. Если сравнивать рынок Lada с прошлогодними показателями, то динамика выглядит еще более феноменальной: 7,4 тысячи автомобилей за июнь 2022-го и 74,7 за полугодие того же года.

    Пятерка лидеров июня по покупаемости сформировалась следующим образом. Вторыми по покупаемости после Lada стали китайские автомобили Chery — их предпочли 8,2 тысячи автолюбителей. 4,6 тысячи человек купили отечественный ГАЗ, третья строчка. На четвертой обосновался выходец китайского автопрома Changan с цифрой 3,6 тысячи машин, на пятой, и это не может не радовать, снова российский бренд — УАЗ, который отстал от Changan всего на 300 штук.

    По полугодию пятерка лидеров продаж выглядит иначе, но все равно изобилует китайским автопромом. В затылок Lada, но на почтительном расстоянии, дышит Chery — их машины приобрели 46,9 тысячи раз, на третьей строчке Haval и 39,8 тысячи купленных машин, следом обосновался Geely с цифрой 25,8 тысячи. Российский УАЗ отстал от него на три тысячи, продав 22,1 тысячи автомобилей.

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