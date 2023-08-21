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    Россиянин забил ремнем годовалого ребенка из-за плача и получил 22 года колонии

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    Суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 26-летнего Владимира Сильчева, который убил свою годовалую дочь ремнем — малышка плакала, чем сильно раздосадовала отца. Присяжные заседатели единодушно признали подсудимого виновным, сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в своем telegram-канале.

    Суд установил, что в ночь с 16 на 17 июня 2022 года мужчина бросил на диван годовалую дочь, затем начал бить ее ремнем с металлической бляшкой. Мать девочки пыталась помешать разъяренному супругу, но тот оттолкнул ее, ударил ремнем и стал душить, угрожая убийством, если она еще раз помешает ему наказать ребенка. В итоге от полученных травм годовалая девочка погибла.

    Это не первый раз, когда он поднимал руку на домашних — суд установил, что в 2020 году Сильчев сломал жене плечевую кость, а в 2022 году направил на супругу струю пламени с помощью зажигалки и дезодоранта. При этом мужчина угрожал жене убийством.

    Суд присяжных признал его виновным и не заслуживающим снисхождения по всем предъявленным обвинениям — ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством», пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего с особой жестокостью», ч. 2 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством и причинение тяжкого вреда здоровью».

    По совокупности преступлений Волгоградский областной суд приговорил Сильчева к 22 годам колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года.

    В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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