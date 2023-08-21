В Петербурге зажгли Ростральные колонны. Но только на полчаса

На стрелке Васильевского острова в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн в честь 80-летия создания первых суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ, сообщает пресс-служба Красногвардейского района. Горящие факелы можно будет увидеть 21 августа с 12:00 до 12:30.
Старт празднованию дал полуденный выстрел на Петропавловской крепости. Петербуржцев и гостей столицы приглашают в Мемориальный музей Суворова — там открыта выставка «Внуки Суворова». Также в городе проходит выставка «История кадетского образования в России в XVIII–XXI веках» в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и связи.