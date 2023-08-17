Лукашенко ответил на вопрос о постановочности мятежа ЧВК «Вагнер»

Мятеж ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина не был постановкой — в странах Запада не хотели подобного развития событий. Об этом в четверг, 17 августа, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко.
«Только безумцы могут сказать, что это была постановка. Такой дорогой ценой? Это тезис появился сразу, но, кроме Украины, он не разгоняется нигде. Никакой постановки здесь не было», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что сам предложил вывести ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. «Это было мое предложение, чтобы погасить этот мятеж, пожар. Надо было предпринимать любые [меры]. Не дай бог бы [случился] мятеж — жарко было бы всем», — поделился президент Белоруссии.
Также он поделился, что страны Запада не хотели мятежа и подобного развития событий.
24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством. Вечером 24 июня Дмитрий Песков и Александр Лукашенко говорили о том, что глава Беларуси убедил Пригожина развернуть бойцов «Вагнера». Одним из условий соглашения было то, что Евгений Пригожин «уйдет в Беларусь». По словам Лукашенко, 27 июня Пригожин прибыл в республику. 6 июля президент Лукашенко заявил, что на территории Беларуси Пригожина нет. В тот же день Песков сообщил, что в Кремле не следят за перемещениями бизнесмена. Ранее «Фонтанка» писала, что мужчина, похожий на Пригожина, замечен в офисе на Васильевском острове в Петербурге. За последние дни главе ЧВК вернули изъятые в ходе обысков 24 июня 10 миллиардов рублей и арсенал, в том числе пистолет от министра обороны Шойгу.