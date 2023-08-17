Лукашенко ответил на вопрос о постановочности мятежа ЧВК «Вагнер»

Мятеж ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина не был постановкой — в странах Запада не хотели подобного развития событий. Об этом в четверг, 17 августа, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко.



«Только безумцы могут сказать, что это была постановка. Такой дорогой ценой? Это тезис появился сразу, но, кроме Украины, он не разгоняется нигде. Никакой постановки здесь не было», — сказал белорусский лидер.



Лукашенко добавил, что сам предложил вывести ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. «Это было мое предложение, чтобы погасить этот мятеж, пожар. Надо было предпринимать любые [меры]. Не дай бог бы [случился] мятеж — жарко было бы всем», — поделился президент Белоруссии.

